Eugenia Silva reorganiza sus negocios después de romper con Alfonso de Borbón: casi 2 millones de patrimonio y él fuera de la sociedad

Eugenia Silva ha dado un nuevo paso en la reorganización de sus negocios meses después de conocerse su separación de Alfonso de Borbón. La modelo ha revocado los poderes que el padre de sus dos hijos tenía en La Dehesa de Arriba SL, una de las principales sociedades de su estructura empresarial. COOL ha tenido acceso a los datos mercantiles y financieros de la compañía, que cerró el ejercicio de 2025 con un patrimonio neto de 1,99 millones de euros y unos activos de 2,66 millones. La decisión modifica las facultades que Alfonso tenía dentro de la empresa, aunque no implica necesariamente un conflicto económico entre ambos. Más allá de su faceta como modelo, Eugenia ha desarrollado durante años una actividad empresarial diversificada, con sociedades vinculadas a la publicidad, la producción creativa y la representación de talento.

La revocación de los poderes de Alfonso Nicolás de Borbón Yordi figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) con fecha del 23 de octubre de 2026. Hasta ahora, el empresario aparecía como apoderado de La Dehesa de Arriba SL, pero no como socio. Su cargo le permitía actuar en representación de la compañía dentro de las facultades que le habían sido concedidas. Con este cambio, Eugenia reorganiza la representación de una sociedad relevante para sus negocios en un momento en el que ambos han emprendido caminos separados en el ámbito sentimental.

La Dehesa de Arriba SL: casi dos millones de patrimonio neto

Las últimas cuentas disponibles de La Dehesa de Arriba SL corresponden al ejercicio de 2025 y muestran una evolución favorable respecto al año anterior. Según los datos empresariales consultados por COOL, la sociedad pasó de contar con 2,32 millones de euros en activos en 2024 a 2,66 millones en 2025. Su patrimonio neto también aumentó, desde los 1,74 millones hasta los 1,99 millones de euros, una cifra que permite situar en casi dos millones el valor contable de los recursos propios de esta empresa.

La evolución de sus resultados también refleja una mejora significativa. La compañía redujo sus pérdidas desde los 113.929 euros registrados en 2024 hasta los 8.661 euros del último ejercicio. En esta evolución tuvo un peso determinante la venta de un inmueble, que generó un resultado positivo de 107.008 euros. La sociedad, constituida en 2003, tiene como actividad el alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia y cuenta con participaciones en otras empresas vinculadas a la actividad de Eugenia.

Conviene distinguir entre los activos y el patrimonio neto de una compañía. Los primeros representan el conjunto de bienes y derechos contabilizados por la sociedad, mientras que el segundo refleja la diferencia entre sus activos y sus obligaciones. Por eso, aunque La Dehesa de Arriba SL cuenta con más de 2,6 millones de euros en activos, la cifra que permite hablar de casi dos millones de patrimonio neto es la de 1,99 millones. Esta cantidad corresponde exclusivamente a la sociedad y no representa, por sí sola, la fortuna personal de la modelo.

Bliter, The Crew y Limited: los otros negocios de Eugenia Silva

La actividad empresarial de Eugenia Silva no se limita al sector inmobiliario. La modelo ha diversificado sus proyectos hacia la publicidad, la producción de campañas y la gestión de profesionales de la industria creativa. Una de las sociedades vinculadas a esta trayectoria es Bliter SL, constituida en enero de 2007 y dedicada a los servicios de publicidad y relaciones públicas. Su objeto social contempla la consultoría publicitaria, la creación y difusión de anuncios y campañas, así como la elaboración de estudios sobre publicidad y medios. Los datos mercantiles consultados por COOL sitúan a la compañía como activa, aunque la información disponible no permite establecer aquí una cifra actualizada de su patrimonio neto.

Otro de sus proyectos es The Crew, la agencia creativa y productora de moda que fundó en 2013 junto a Julia Hernández-Gil. La compañía trabaja en el desarrollo de campañas y producciones para marcas y publicaciones, una actividad que permite a Eugenia aprovechar la experiencia acumulada durante décadas delante de la cámara y trasladarla también a la dirección creativa y la producción. En 2024, el proyecto amplió su ámbito de actuación con The Crew Art, una división orientada a la representación de profesionales creativos del sector.

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En esta misma línea se encuentra The Crew Mgmt 24 SL, la sociedad constituida en abril de 2024 para desarrollar actividades de selección, intermediación y representación de talentos en ámbitos como la publicidad, la moda, el cine y la televisión. Según los datos registrales consultados, Eugenia figura como administradora única desde octubre de 2025. La compañía tiene un capital social de 3.000 euros, una cantidad que no debe confundirse con su patrimonio neto ni con el valor de su actividad comercial.

Esta estructura empresarial sirve de base para Limited, la agencia de representación de talento que Eugenia lanzó públicamente en mayo de 2025 junto a la talent manager Leticia Cano. El proyecto busca conectar a referentes internacionales con marcas y ampliar las oportunidades comerciales de los profesionales representados. La iniciativa supone un nuevo paso en una carrera en la que la modelo ha ido incorporando funciones relacionadas con la estrategia, la publicidad y la gestión de talento, más allá de su trabajo como imagen de firmas de moda. Además, los registros mercantiles consultados recogen su vinculación con otras sociedades, entre ellas ES Producciones 2021 SL y Gestión Artística Límite SL, en la que figura como administradora única desde abril de 2026. El historial empresarial también refleja proyectos anteriores vinculados a la moda y a otras actividades, aunque no todos forman parte de su estructura actual: algunas sociedades aparecen con cargos históricos o procesos de liquidación.

Alfonso de Borbón mantiene sus propios negocios

La reorganización de la sociedad inmobiliaria se produce meses después de que trascendiera la separación de Eugenia Silva y Alfonso de Borbón, cuya relación se prolongó durante trece años. En febrero, la revista ¡Hola! adelantó que ambos habían decidido tomarse un tiempo de reflexión. Desde entonces, han mantenido una relación cordial y han seguido compartiendo planes familiares por el bienestar de sus dos hijos. A comienzos de septiembre fueron vistos juntos durante la vuelta al colegio de los pequeños.

En el ámbito económico, ambos cuentan con negocios propios. Alfonso ha desarrollado su trayectoria en el sector de las telecomunicaciones y en el ámbito inmobiliario familiar. Actualmente preside Keka SA, compañía vinculada a su padre, Alfonso de Borbón Escasany, y a su tío Francisco, duque de Sevilla. Según las cuentas de 2025 publicadas en septiembre, esta sociedad registró 11,5 millones de euros en activos y un beneficio de 479.786 euros.