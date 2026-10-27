«Me están poniendo a parir y me excita»: María Patiño en su primer día como sustituta de Alba Carrillo en TEN
La presnetadora se disculpa con uno de sus nuevos colaboradores tras una polémica en redes
Este lunes 26 de octubre, María Patiño se ha estrenado como presentadora de El Sótano Queen (antes El Sótano Club) como sustituta de Alba Carrillo, quien se fue del programa con polémica incluida. Patiño ha reconocido estar muy nerviosa (llevaba meses sin trabajar ante las cámaras) y ha pedido disculpas a uno de los colaboradores del espacio por una tirada que sucedió antes de que los dos se conocieran.
«Realmente estoy muy nerviosa. Hacía tiempo que no me sentía tan insegura. Tengo que combinar algo que para mí es fácil, que es lo que he hecho toda la vida, pero, claro, se añaden nuevos elementos: la comedia. Espero que me ayudéis», ha confesado Patiño nada más comenzar la nueva etapa del programa de TEN.
Entre los colaboradores del programa de ese día estaban Marta Riesco, los cómicos Jorge Yorya y Laura del Val y la drag queen Samantha Ballentines. Patiño, sin embargo, se acordó del nombre de esta última. «Es que estoy un poco nerviosa», ha querido justificarse la nueva presentadora de TEN, cadena a la que vuelve tras conducir No que fuéramos…
La disculpa de Patiño con un colaborador
Patiño se estrenó en el programa con polémica incluida. La semana pasada, el influencer Marc Biarnés, conocido en redes como Nosoloviernes, decidió retirarse del Sótano cuando se estaba hablando del torero Roica Rey porque, según él, ese es un tema que no «le interesa».
Patiño, que según confesó, no había visto el programa hasta que le ofrecieron presentarlo, dijo sobre Biarnés: «Si a ti no te interesa, ¿qué me aportas? A mí, o me aportas algo o no tienes narices a decir que esto no te interesa».
El creador de contenido contestó: «No me interesan los toreros. Te lo repito cuando vuelva. Si vuelvo. Ya te lo aviso. Mi vida no acaba en El Sótano, María. Tú has renacido y yo acabo de nacer. Tengo programas por delante».
Este lunes 26 de octubre, la gallega ha aprovechado su estreno para dirigirse al influencer: «Marc, te espero aquí. Creo que tanto tú como yo tenemos la capacidad de poder trabajar. Si te he ofendido, te pido disculpas, pero no te olvides de que soy la soberana».
«Me están poniendo a parir»
Patiño ha demostrado que necesita entrenamiento y, en un momento en el que han hablado de la influencer Lolalotita y la gallega ha reconocido que necesitaba contexto (no la conocía), María ha dicho en directo: «Para mí es muy difícil… Me están poniendo a parir en las redes. Es algo que me excita. Hacen más ruido los que no te quieren que los que te quieren».