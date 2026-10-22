María Patiño será la sustituta de Alba Carrillo en TEN

Tras una travesía por el desierto y más de nueve meses sin aparecer ante las cámaras, María Patiño ha vuelto a la televisión por partida doble. El miércoles 21 de octubre, tras ser entrevistada por Marc Giró en Cara al Show, se comunicó que la periodista iba a ser colaboradora habitual del programa de La Sexta. Al día siguiente, este jueves 22, TEN Televisión ha informado que Patiño será la sustituta oficial de Alba Carrillo en el programa El Sótano Club, que ahora pasará a llamarse El Sótano Queen.

El regreso de Patiño

Llevábamos bastante tiempo sin ver a María Patiño frente a las cámaras. Recordemos que, tras la cancelación de Sálvame en Telecinco, la periodista hizo de presentadora en Ni que fuéramos… en TEN, un programa que duró 10 meses en emisión (del 15 de mayo de 2024 al 27 de marzo de 2025). Después llegó La familia de la tele, uno de los mayores fracasos de la historia reciente de TVE.

Y mientras que muchos de sus compañeros de Sálvame han ido reubicándose, Patiño ha tenido que cruzar una «travesía por el desierto», tal y como confesó ella misma el miércoles 21 de octubre en Cara al show. La periodista confirmó que durante los últimos meses sin trabajo lo ha pasado muy mal, pero parece que esa racha se acabó, puesto que esa misma noche Marc Giró confirmó a Patiño como colaboradora del programa de La Sexta.

Además, Patiño regresará a TEN puesto que este jueves la cadena de la TDT ha confirmado que ella será la presentadora de la nueva etapa de El Sótano, que pasará a llamarse El Sótano Queen. Su incorporación se hará efectiva el próximo lunes 26 de octubre a las 15.45. De esta forma, Marta Riesco queda descartada para un puesto que ha ocupado de forma interina desde la marcha de Carrillo.

La polémica salida de Alba Carrillo de TEN

El jueves 15 de octubre, Carrillo abandonó el plató visiblemente afectada mientras sus compañeros comentaban una noticia relacionada con Shakira. Jorge Yorya explicó que la presentadora se encontraba indispuesta y Alberto Guzmán terminó conduciendo el espacio. No trascendieron las causas de lo sucedido.

Horas después, durante la presentación de La Séptima en el Ateneo de Madrid, Carrillo confirmó su decisión de abandonar TEN para concentrarse en su nuevo proyecto. La presentadora aseguró que prefería dedicarse plenamente a una sola aventura profesional y agradeció a la cadena la confianza depositada en ella.

En sus redes sociales, Carrillo dijo: «No voy a tener sentimentalismos ni un ápice de sensibilidad con personas que no lo han tenido conmigo. Aquí hay un tema muy grave; no tenéis ni idea de todas las cosas que han pasado. Hay un problema de protección de datos, revelación de secretos, documentos privados… Voy a defenderme con la Justicia. Se acabó el respeto y el cariño, porque el cariño y el respeto tienen que ser bidireccionales y en este caso no lo ha sido».

Carrillo aseguró que había habido un desencuentro con su compañera Marta Riesco quien ha hecho las veces de presentadora del Sótano durante unos días.