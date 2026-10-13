Eugenia Silva saca a la luz la emotiva carta que le escribió Pau Donés durante su relación sentimental: «El miedo te jode la vida»

Seis años después del fallecimiento de Pau Donés a causa de un cáncer de colon, Eugenia Silva, la modelo con la que el cantante mantuvo una breve relación sentimental, ha querido homenajearle de una manera muy especial. Y lo ha hecho compartiendo por primera vez una conmovedora carta que le escribió el líder de Jarabe de Palo durante su historia de amor, justo el día que hubiera cumplido 60 años. En ella, el cantante se dirigía cariñosamente a la que entonces era su pareja como Eu y compartía alguna que otra lección que había aprendido a lo largo de su vida.

«Me quedé con las ganas de decirte algo más el otro día, cuando querías estrangularme y a la vez me agradecías las cosas que habías aprendido de mí. Pues bien, nunca he sido un buen ejemplo ni soy la persona más adecuada para dar lecciones de nada ni a nadie. […] Lo que soy, lo que sé, lo he aprendido de la vida. Soy el resultado de una suma entre ADN y experiencia vital. Generosidad (sobre todo emocional), humildad, honestidad, sensibilidad, instinto, discreción, curiosidad e inteligencia son mis principales valores, que aplico a mí mismo y aprecio en los demás. También la educación y el respeto. Y la paciencia, que es mi eterna asignatura pendiente», comenzaba a escribir.

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«Al final, de lo que se trata es de superar el miedo a vivir la vida a nuestra manera, según lo que libremente creemos y sentimos. El miedo te jode la vida, hace a la duda permanente. La duda alimenta la inseguridad y resta la infelicidad. Libérate del miedo a vivir, Eu. A mí me funciona. Y sé generosa y humilde, especialmente contigo misma. Besos, Pau», concluía el escrito.

Junto a estas palabras, Eugenia Silva ha reunido varias fotografías de algunos de los planes que compartió junto a Pau durante su relación, entre los que destacan paisajes nevados, atardeceres y viajes de carretera. Aunque sin duda, la imagen más comentada ha sido una protagonizada por el artista, sonriente con una guitarra en sus brazos. Como era de esperar, el post no ha tardado en llenarse de mensajes que recordaban con especial cariño al fallecido: «Qué bonito», «Me encanta», «Vivir es urgente», «Qué gran verdad, dejemos el miedo atrás», «Se le echa mucho de menos», «Felicidades, Pau, allá donde estés», «Qué suerte tuviste de conocerlo bien», «Fue tu gran amor», «Qué pena que se haya marchado tan joven», escribían algunos de los internautas.

La historia de amor de Eugenia Silva y Pau Donés

Eugenia Silva y Pau Donés se conocieron en Formentera y sus primeras imágenes juntos salieron a la luz a finales de 2009. Fueron tomadas en Barcelona y justo un año después se conoció que estaban viviendo una bonita historia de amor. Estuvieron saliendo prácticamente un año, pero, a pesar de su ruptura, siempre han mantenido una profunda amistad y un cariño mutuo. De hecho, tras el fallecimiento de Pau Donés, se supo que su canción Frío estaba basada en su historia.