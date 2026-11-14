Expertos explican a COOL el fracaso en ventas del libro del hermano de Lady Di: «Las contradicciones han pasado factura»

El recuerdo de Diana de Gales sigue siendo un filón editorial casi tres décadas después de su muerte, pero el interés inicial que despertó el último libro de su hermano, Charles Spencer, no parece mantener el mismo ritmo en las semanas posteriores a su publicación. Swan Song: Diana, My Sister, las memorias en las que el conde de Spencer reconstruye la vida de la princesa y los últimos días que precedieron a su fallecimiento, aterrizó en las librerías británicas el pasado 22 de septiembre con unas cifras de lanzamiento extraordinarias. Sin embargo, los datos de ventas a los que ha tenido acceso COOL reflejan un desplome del 80,9% en apenas una semana: de los 102.668 ejemplares vendidos durante su primera semana oficial pasó a 19.566 en la segunda. En total, el libro despachó 122.234 ejemplares en sus dos primeras semanas en Reino Unido, aunque más de cuatro de cada cinco ventas de ese periodo se concentraron en los primeros siete días. La diferencia entre ambos registros es de 83.102 unidades, una caída que evidencia hasta qué punto se ha enfriado el impulso inicial de la publicación.

La evolución posterior tampoco invita a pensar que aquel estreno haya conseguido consolidarse. En Estados Unidos, donde el libro también debutó en lo más alto de la clasificación de no ficción en tapa dura, ha ido perdiendo posiciones de manera progresiva. Pasó del número uno en la semana del 5 de octubre al tercer puesto, después al duodécimo y, posteriormente, al decimosexto. En la semana que terminó el 2 de noviembre, ya ocupaba la posición número 21, con 5.166 ejemplares vendidos en esos siete días. La lista estadounidense contabiliza 99.520 copias acumuladas durante el año en ese mercado. Así, la trayectoria es significativa: el libro ha pasado de liderar la clasificación a situarse fuera de los veinte primeros puestos en menos de un mes.

A esta pérdida de impulso se suma otro elemento que llama la atención en las librerías británicas: los descuentos del 50% sobre el precio recomendado. El volumen salió al mercado con un precio de portada de 28 libras (33,52 euros), pero establecimientos como Waterstones y Foyles lo ofrecen por 14 libras (16,76 euros). Es decir, las memorias del hermano de Diana pueden adquirirse por la mitad de su precio original, con un ahorro de 14 libras (16,76 euros) para el comprador. La evolución de las ventas también ha cambiado respecto a las primeras semanas. Así se lo ha trasladado a COOL un librero consultado en Reino Unido, que reconoce que el interés inicial ha perdido fuerza: «Al principio tuvo muchísimo tirón, pero ahora las ventas se han frenado considerablemente. El descuento del 50% ayuda a hacerlo más atractivo, pero las ventas ya no tienen nada que ver con las de su lanzamiento».

Una evolución similar se ha producido en España, donde las librerías consultadas por COOL también han observado cómo el interés por las memorias de Charles Spencer ha ido perdiendo fuerza después de la expectación que acompañó a su lanzamiento. La obra, publicada en nuestro país por Plaza & Janés bajo el título El canto del cisne. Diana, mi hermana, llegó a las librerías el 23 de septiembre de 2026 y está disponible en establecimientos como Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés, Librería Lé y Librería San Pablo. Su precio de venta recomendado es de 23,90 euros, aunque algunas plataformas lo comercializan por 22,70 euros. «Es un título que tuvo mucha más presencia durante las primeras semanas y que ahora mantiene una demanda más tranquila. Quienes se acercan a comprarlo suelen tener un interés más histórico por la figura de Diana».

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Las revelaciones más polémicas de Charles Spencer sobre Diana

El interés que rodeó la publicación se explica, en buena medida, por el contenido de las memorias. En sus 368 páginas, Charles Spencer recupera episodios íntimos de la vida de su hermana y relata algunos de los momentos más delicados de su relación con la familia real. Entre ellos, el comentario que atribuye a Carlos III sobre el peso de Diana antes de su boda, las sospechas de la princesa sobre la relación de su futuro marido con Camila y la sensación de aislamiento que, según su hermano, marcó buena parte de su matrimonio. También asegura que su padre mantuvo un romance con la entonces princesa Isabel, antes de que esta contrajera matrimonio con Felipe de Edimburgo, y describe los castigos físicos que ambos hermanos habrían sufrido durante su infancia. Un catálogo de revelaciones que ha alimentado la expectación alrededor del libro y que ha situado de nuevo a los Windsor en el centro de la actualidad.

Pero la publicación también ha abierto varios frentes que han mantenido el título en los titulares. Las afirmaciones de Spencer sobre la reacción de Carlos tras la muerte de Diana y la frase que le atribuye durante los preparativos del funeral -«¡La olvidaremos muy pronto!»- provocaron una respuesta de Buckingham Palace, que cuestionó la fiabilidad de sus recuerdos al señalar que «el dolor por la pérdida de un familiar puede nublar la razón, afectar al juicio y alterar los recuerdos». A esta controversia se suma el enfrentamiento con Piers Morgan, que ha amenazado con emprender acciones legales contra el conde y la editorial Penguin por una afirmación errónea sobre la publicación de unas fotografías de Diana en el gimnasio en 1993. Spencer reconoció que había confundido las fechas y pidió disculpas, pero Morgan considera insuficiente la rectificación y ha cuestionado públicamente la credibilidad del resto de las afirmaciones que aparecen en la obra. «Si Earl Spencer puede estar tan increíblemente equivocado, de forma difamatoria, sobre hechos básicos que me afectan, ¿por qué deberíamos creer cualquier otra cosa que aparece en este libro?», llegó a plantear el periodista.