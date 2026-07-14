Ni la exclusividad de su ubicación, ni su historia familiar, ni ser una de las propiedades más codiciadas de Mallorca han sido suficientes para encontrar comprador. El Manantial, la icónica finca de los García Obregón situada en la Costa de los Pinos, continúa sin venderse dos años después de salir al mercado y, según ha trascendido, la familia ha tenido que rebajar su precio en diez millones de euros para tratar de desbloquear una de las operaciones inmobiliarias más comentadas del mercado de lujo español.

Sin embargo, mientras llega el comprador definitivo, la vida sigue entre sus muros. Este verano, los García Obregón volverán a reunirse en la finca, tal y como ha confirmado a COOL Eugenia Gil, mujer de Javier García Obregón hijo, durante un acto celebrado en Madrid. «Pues Mallorca, con la familia de Javi nos iremos unos 15 o 20 días a Mallorca», explicó al ser preguntada por sus planes estivales.

Sobre la venta de la propiedad, prefirió mantenerse al margen. «La verdad es que yo no estoy muy atenta a todo el tema prensa de El Manantial. Creo que eso es algo que lo lleva mi suegro junto con sus hermanos y no me meto; ahí no me meto», aseguró, dejando claro que son los hermanos García Obregón quienes gestionan una operación que continúa abierta.

Cronología de la venta de El Manantial

Fue COOL quien desveló en exclusiva, en el verano de 2024, que el clan García Obregón había tomado la difícil decisión de desprenderse de una de las propiedades más simbólicas de la familia. La finca salió entonces al mercado con un precio cercano a los 35 millones de euros, situándose entre las residencias privadas más exclusivas de Baleares.

Lejos de cerrarse rápidamente, la venta ha ido encontrando obstáculos. Durante 2025, este periódico ya informó de que la operación avanzaba más despacio de lo esperado y que el elevado precio suponía uno de los principales frenos para encontrar comprador.

La estrategia cambió por completo en 2026. En un primer momento, el importe dejó de aparecer públicamente y pasó a figurar como «precio a consultar», una fórmula habitual en el mercado inmobiliario de lujo que permite negociar directamente con potenciales clientes. Poco después, distintos medios revelaron que la familia había optado por una rebaja sustancial: El Manantial pasaba de 35 a 25 millones de euros, diez millones menos que el precio inicial con el que salió al mercado.

A día de hoy, la finca continúa sin un comprador confirmado públicamente, aunque el proceso de venta sigue abierto.

Construida por Antonio García Fernández, padre de Ana Obregón, en los años sesenta, la propiedad ocupa más de 8.000 metros cuadrados frente al Mediterráneo, en la exclusiva Costa de los Pinos, en Son Servera. La vivienda principal, de cerca de mil metros cuadrados distribuidos en una sola planta, dispone de siete dormitorios con baño en suite, amplios salones abiertos al exterior, piscina infinita, pista de pádel, embarcadero privado, jardines, huerto y una casa para guardeses. Su nombre procede del manantial de agua potable que alberga la finca, uno de sus elementos más singulares.

Pero más allá del lujo y de su espectacular enclave, El Manantial representa el corazón sentimental de los García Obregón. Durante más de seis décadas ha sido el escenario de los veranos familiares, de reuniones, celebraciones y recuerdos que forman parte de la historia del clan. Allí crecieron Ana Obregón y sus hermanos, allí pasó buena parte de su infancia Álex Lequio y allí continúa reuniéndose la familia cada verano.

Precisamente por eso, las palabras de Eugenia Gil adquieren un significado especial. Aunque el objetivo siga siendo vender la propiedad y cerrar una etapa, la casa volverá a llenarse de vida durante las próximas semanas. Porque, mientras no aparezca el comprador definitivo, El Manantial seguirá siendo el refugio estival de una familia que, por el momento, todavía no está preparada para despedirse del lugar donde ha escrito buena parte de su historia.