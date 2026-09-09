La empresa que diseñó parte de la boda de Bea Gimeno y Nacho Aragón: «Nos dijeron que hiciéramos lo que quisiéramos»

En septiembre de 2025, Bea Gimeno y Nacho Aragón vivieron uno de los días más felices de sus vidas. Después de una década de relación, la pareja selló su amor en el altar de la iglesia Santa María de Puigpunyent, en Mallorca. Dos días más tarde, sus familiares y amigos más allegados se reunieron en la isla para celebrar el enlace en una fiesta a la que no faltaron rostros conocidos como el de María Pombo, María García de Jaime, Tomás Páramo o el mismísimo Emilio Aragón, padre del novio.

La celebración tuvo lugar en la finca San Joan d’Arnau, donde cada detalle estuvo cuidadosamente pensado. El Tintero fue la empresa encargada de diseñar los meseros, los menús y el brindis impreso, aportando una identidad visual muy personal al evento que llamó la atención de propios y extraños. Al frente de este proyecto estuvo Rocío Huerta, fundadora de la marca y gran amiga de la familia desde hace años. «Es amiga de toda la vida y le tenemos mucho cariño», explicaron los novios por aquel entonces.

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En unas recientes declaraciones exclusivas a COOL, Huerta ha recordado cómo fue trabajar en una boda tan especial y la libertad creativa que Bea y Nacho le dieron desde el primer momento que le propusieron contratar sus servicios para su enlace matrimonial. «Me dijeron: ‘Este es nuestro concepto, haznos lo que quieras’. Y fue muy guay, porque les hicimos una caligrafía muy acorde con el estilo de su boda. Y para ellos fue sorpresa. Y fue muy chula, de verdad», rememoraba la diseñadora con este periódico, visiblemente satisfecha con el resultado conseguido.

La decoración estaba basada en una estética mediterránea de líneas sencillas, en la que los tonos tierra, la iluminación cálida y los elementos naturales fueron los grandes protagonistas. Los manteles eran de color gris piedra y contaban con la presencia de una vajilla de cerámica artesanal, una cubertería dorada y una cristalería tallada, creando una mesa elegante, pero, al mismo tiempo, de aire desenfadado. En lugar de grandes centros florales, optaron por hojas de higuera, peras, limas, higos y velas de distintas alturas en candelabros de cerámica, reforzando así el ambiente rústico que habían pedido los novios. La papelería incorporó una delicada caligrafía, unas ilustraciones botánicas y varios detalles personalizados.

Por otro lado, tampoco pasó desapercibido el seating, el cual estaba estampado en una tela blanca que caía desde una estructura metálica, con los nombres impresos en color negro bajo el título La isla. Un gesto que fue interpretado por muchos como un guiño directo al paisaje mallorquín junto a un dibujo de una palmera.

Su historia de amor a día de hoy

A punto de cumplirse dos años de su boda en Mallorca, la relación de Nacho Aragón y Bea Gimeno continúa avanzando por el mejor de los caminos. El 26 de octubre de 2025 dieron la bienvenida a Pelayo, su primer hijo en común y quinto nieto para Emilio Aragón y Aruca Fernández-Vega y, desde entonces, no han dejado de compartir con sus seguidores la feliz etapa que se encuentran atravesando.