‘The Bear’ en los Emmy 2026: la nominación de Ayo Edebiri y el homenaje póstumo a Rob Reiner por su aparición en la serie

La gala de los Emmy 2026 premiará el próximo día 14 a la excelencia televisiva en un año en el que ha brillado particularmente la originalidad de las diferentes propuestas audiovisuales. Series como La maldición de Widow’s Bay, Pluribus o DTF St. Louis han irrumpido con fuerza en la competencia, mientras que otras como The Pitt o Slow Horses continúan su imparable recorrido repleto, año tras año, de reconocimiento académico y popular. Aunque esta 78ª. edición también reúne a dos principales despedidas de series que no regresarán con una nueva temporada. Una es la vibrante y divertida Hacks y la otra, el aplaudido drama cómico creado por Christopher Storer, The Bear.

Ambas han ido decreciendo su impacto mediático a lo largo de sus casi 50 episodios. Aunque, en el caso de la ficción culinaria de Jeremy Allen White, la depauperación del material es más evidente. Desde su lanzamiento en 2022, The Bear siempre ha sido un caballo ganador en las galas de los Globos de Oro y los Emmy. De hecho, en su primera temporada igualó en estatuillas doradas a Succession, con 6 Emmy, entre los que se incluía la consideración de Mejor Serie de Comedia. Al año siguiente, precisamente Hacks fue la que se llevó la sección reina, pero su elenco estelar le profirió otros 5 Emmy interpretativos y la mejor dirección para Storer.

Desde entonces, su presencia en los premios que entregan la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) ha ido mermando, hasta el punto de irse de vacío en la 77.ª. edición (2024-2025). Ahora, la cuarta temporada le ofrece una nueva oportunidad de seguir cosechando galardones, dejando la puerta abierta a tener una mayor representación de candidatura el año que viene. ¿Se despedirá por todo lo alto en los Emmy de 2027?

‘The Bear’ lo tiene complicado en los Emmy 2026

La idea de The Bear surgió en realidad como un concepto de miniserie. De hecho, el final de la primera temporada cerraba en cierta forma el arco principal de su protagonista, el joven y talentoso chef Carmy Berzatto (Allen White). Sin embargo, tras el éxito inicial, la ficción fue desarrollando más temporadas y explorando su rico abanico de personajes.

En los Emmy 2026, el trabajo de Storer optaba en principio a 5 nominaciones. No obstante, dos de ellas ya fueron entregadas el fin de semana pasado en los Creative Arts Emmy Awards. Un espacio preliminar que intenta que la gala principal no se convierta en una gala de premios eterna.

The Bear estaba nominada al Emmy a la Mejor actriz invitada en Serie de Comedia por el desempeño de Jamie Lee Curtis, pero finalmente el honor ha caído del lado de La maldición de Widow’s Bay y el papel de Betty Gilpin. En la categoría de Mejor Serie de Comedia, el producto de Hulu y Disney Plus deberá hacer frente a Hacks, Colegio Abbot y Margo tiene problemas de dinero como principales competidoras, mientras que Ayo Edebiri tendrá como rivales principales, dentro de la sección de mejor actriz principal (comedia), a Jean Smart en Hacks, Lisa Kudrow en The Comeback y a Elle Fanning por Margo tiene problemas de dinero.

El galardón póstumo a Rob Reiner

Lo que sí ha conseguido ganar ya es la consideración póstuma para el director Rob Reiner.

Fallecido el 14 de diciembre de 2025, el cineasta de Cuenta conmigo (1986) y La princesa prometida (1987) interpretó a Albert Schnurr, un consultor de restaurantes y negocios, dentro de la cuarta temporada de The Bear.