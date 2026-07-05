Dua Lipa crea su propio club de lectura y sorprende con una biblioteca llena de libros prohibidos

Una biblioteca llena de libros prohibidos llega de la mano de un club de lectura que ha creado la mismísima Dua Lipa. Cada vez más deberemos empezar a tener en consideración algunos detalles que hasta la fecha no sabíamos que podríamos acabar siendo lo que nos dará en estos días que tenemos por delante. Un tiempo libre que podemos emplear de la mejor manera posible, con un pasatiempo de lo más especial en estos días en los que la lectura se convierte en un plus de buenas sensaciones.

El ejemplo que descubrimos con las famosas puede ser algo esencial. En unos días en los que realmente cada pequeño detalle cuenta. Podremos aprovechar al máximo estos días para sumergirnos de lleno en un plus de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de conocer los gustos de una famosa que realmente puede acabar siendo lo que nos dará ese pasatiempo imprescindible para todos. Tener un club de lectura es algo que muchas famosas han decidido poner en práctica en estos días que tenemos por delante y que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Crea su propio club de lectura Dua Lipa

Dua Lipa no duda en sorprender a sus seguidores de tal forma que nos ha descubierto la esencia de un tipo de elemento que quizás hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Un cambio de tendencia en la manera de ver a esta famosas que quizás hasta ahora nunca hubiéramos tenido en mente.

Con un cambio de tendencia que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a crear en casa. Descubriremos la esencia de una buena lectura que puede llegar de la mano de un extra de buenas sensaciones que acabará marcando una diferencia importante.

Las redes sociales han sido las que nos han dado este descubrimiento que puede ser esencial que tengamos en mente, un club de lectura para fomentar la lectura en estos días. Tal y como se presenta en las redes sociales de Dua Lipa: «La Manifesto Library nace de la convicción de que, cuando se censura un libro, se pierde mucho más que una simple historia. Esta prohibición, a menudo tácita, restringe el derecho a cuestionar, imaginar y comprender el mundo. Creada por Livraria Lello y el Service95 Book Club, la Manifesto Library reúne 100 libros contemporáneos que han desafiado a la autoridad y siguen invitando a reflexionar sobre la libertad, la identidad, la memoria y el pensamiento crítico. Descubre más sobre la Manifesto Library a través del enlace en la biografía de Livraria Lello».

No es la primera vez que esta joven decide fomentar la lectura con libros que no duda en leer: «No es ningún secreto que soy una gran lectora. Vaya donde vaya, si echas un vistazo a mi bolso, encontrarás un libro (o cuatro) muy leído y manoseado. Para mí, la lectura es consuelo. Es expansión. Es evasión. Es entretenimiento constante. Nunca me cansaré de cómo la lectura me abre los ojos a mundos y opiniones que van más allá de mis propias experiencias, ni de su poder para unir a las personas. Precisamente por eso lancé el Club de Lectura de Service95 en 2023: para compartir los libros que han moldeado y desafiado mi visión del mundo; para ir más allá de sus páginas y adentrarme en la mente de quienes los escribieron; y para crear una comunidad en torno a estas conversaciones. Esa comunidad es más grande y participativa de lo que jamás hubiéramos imaginado, y por ello queremos daros las gracias. 36 meses, 34 libros de autores de 16 países y seis continentes, y una comunidad en Instagram que no deja de crecer y ya supera los 500.000 seguidores: y esto no ha hecho más que empezar. Gracias por acompañarnos durante estos tres años para leer el mundo de otra manera. ¡Por muchos años más de lecturas compartidas! Con cariño, Dua».

Sorprende con una biblioteca de libros prohibidos

Los libros prohibidos aquellos que tienen un impacto superior en nuestra lectura, esos que no se olvida fácilmente han sido los elegidos por una Dua Lipa que presenta estas novedades editoriales. Una forma de leer algo diferente que seguro que nos impactará en un verano que no vamos a olvidar.

Esta cantante es un gran ejemplo a seguir que nos sumerge de lleno en una lectura que puede acabar siendo la que nos acompañará en breve. En unas vacaciones en las que no podemos dejar escapar el tiempo para una lectura de esas que impresionan y que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Si aún no tienes tus lecturas de verano seleccionadas, quizás con Dua Lipa puedas hacerte con unos libros prohibidos que te causarán un gran impacto.