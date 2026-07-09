Después de 15 años en la música, este es el paraíso donde Rozalén ha vuelto a vivir: lo llaman el pueblo de las cascadas y es un oasis en plena Mancha

Hay decisiones que sólo se entienden cuando nos detenemos a ver qué hay detrás. La que tomó Rozalén a finales de 2025 sorprendió a buena parte de sus seguidores, pero tenía una explicación sencilla: necesitaba volver a casa.

Tras 15 años de una intensa trayectoria profesional, la cantante anunció que se tomaba un descanso para recuperar el tiempo perdido, descansar y volver a conectar con aquello que había quedado relegado por las giras, los escenarios y los compromisos profesionales. Ese regreso tiene un destino muy concreto: Letur, un refugio que te dejará sin palabras.

Una decisión muy importante

El anuncio llegó a principios de diciembre a través de un vídeo de apenas tres minutos publicado en sus redes sociales. Sin dramatismos ni grandes discursos, Rozalén comunicó que a partir del 1 de enero de 2026 dejaba temporalmente la actividad musical. No fijó una fecha para su regreso. Explicó que necesitaba «parar, descansar, reflexionar, masticar y digerir» todo lo vivido durante una carrera que apenas había conocido pausas desde sus comienzos.

Sus palabras llamaron especialmente la atención por la sinceridad con la que describió su estado emocional. «Estoy feliz, estoy orgullosa, pero también siento mucho, mucho agotamiento emocional», confesó. Una reflexión poco habitual en una industria donde el éxito suele asociarse a una actividad constante. En el caso de Rozalén la pausa representa precisamente lo contrario: una forma de seguir adelante desde otro lugar.

Su deseo no pasaba por ampliar horizontes profesionales. Lo que quería era recuperar la normalidad y empezar a disfrutar de todo lo que ha construido. En su mensaje fue muy clara al explicar qué necesitaba realmente: estar en casa, rodeada de su familia y de las personas que nunca le han fallado.

Letur, el paraíso de Rozalén

El paraíso de Rozalén es Letur, un municipio situado en plena Sierra del Segura, al sur de la provincia de Albacete. Con poco más de un millar de habitantes, el pueblo es conocido por su singular casco histórico, sus calles estrechas y escalonadas, su castillo de origen islámico y el espectacular entorno natural que lo rodea.

Según nuestros datos, muchos conocen a Letur como el pueblo de las cascadas, gracias al conjunto de manantiales y saltos de agua que recorren parte de su casco urbano y que convierten este rincón manchego en un auténtico oasis.

Familia, recuerdos y tradición

La historia familiar de Rozalén es muy interesante. Su padre, Cristóbal, llegó al municipio durante la década de los setenta como sacerdote procedente de Balazote. Allí conoció a Angelita, una joven conocida en toda la comarca por su afición a la copla y a la que todos llamaban Angelita de Letur. El sacerdote terminó abandonando los hábitos para iniciar una nueva vida junto a ella, formando una familia en la que la música siempre estuvo presente.

Rozalén ha explicado que creció escuchando cantar a su madre desde la infancia. Antes incluso de imaginar una carrera profesional, la música ya formaba parte de su día a día. Fue precisamente en ese ambiente familiar donde comenzó a desarrollarse su sensibilidad artística.

Como podemos ver, la cantante nunca ha roto ese vínculo con su pueblo. Muy al contrario, ha hecho de Letur una parte esencial de su identidad pública. La mejor prueba es Leturalma, el festival impulsado por la cantante con un objetivo que iba mucho más allá de la música: contribuir a combatir la despoblación y demostrar que los pequeños municipios también pueden convertirse en grandes destinos vacacionales.

El bonito gesto de Rozalén

El 29 de octubre de 2024 una DANA golpeó con enorme dureza Letur, provocando una riada que acabó con la vida de seis vecinos y causó importantes daños materiales, especialmente en el casco histórico. La tragedia marcó profundamente a toda la localidad. Y, como no podía ser de otra forma, Rozalén estuvo ahí ayudando a sus compatriotas.

Un año después, los vecinos volvieron a reunirse en la Plaza Mayor para recordar a las víctimas mientras el municipio continuaba inmerso en las tareas de reconstrucción. Rozalén vivió aquellos momentos con enorme emoción y reconoció públicamente que le resultaba imposible encontrar palabras capaces de aliviar el dolor de las víctimas.

Por eso, su decisión de instalarse nuevamente en Letur durante este periodo de descanso también puede interpretarse como una forma de acompañar a su comunidad en uno de los momentos más difíciles de su historia. No se trata únicamente de regresar a sus raíces. Lo que realmente busca es encontrar algo de paz en un lugar que nunca le ha fallado.