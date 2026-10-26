Claudia Jiménez, Ana Cristina Portillo o Rocío Millán: ¿quién gana la batalla de looks de invitada?

Las bodas del fin de semana han vuelto a dejarnos una buena dosis de inspiración para invitadas. De los diseños más clásicos a las propuestas que rompen con lo establecido, las redes sociales se han llenado de estilismos que merecen un hueco en nuestro radar fashion. Claudia Jiménez, hija de Raquel Revuelta, Teresa Andrés Gonzalvo o Ana Cristina Portillo son algunas de las protagonistas de una selección en la que el color, los diseños especiales y la moda española han tenido un papel destacado.

Vestidos con personalidad, conjuntos de dos piezas, monos y complementos capaces de transformar cualquier look. Cada invitada ha defendido su propia apuesta, demostrando que no existe una única fórmula para acertar en una boda. Ahora te toca a ti: ¿qué estilismo merece alzarse con el título de mejor look de invitada del fin de semana? Repasa nuestra selección, fíjate en cada detalle y vota por tus favoritas en esta nueva batalla de estilo de COOL.