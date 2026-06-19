Cayetana Guillén Cuervo cuenta en COOL cómo se enfrenta a su primer verano sin su madre, Gemma Cuervo: «Ha pasado poco tiempo todavía»

Cayetana Guillén Cuervo ha sido una de las grandes invitadas a la primera edición de la Gala Esencia, organizada por la Fundación Vicente Ferrer. La actriz no podía faltar a esta cita tan especial, pues colabora de manera activa con esta causa social, que considera «impresionante»: «Tengo amadrinado a un niño y a una niña». Como no podía ser de otra manera, la intérprete ha respondido sobre el regreso de su íntima amiga Amaia Montero a los escenarios o la nostalgia que siente en sus primeras vacaciones sin su madre.

Su primer verano sin Gemma Cuervo

Hace justo tres meses, España despedía a una de las grandes damas de la interpretación. Gemma Cuervo fallecía a los 91 años, dejando tras de sí una trayectoria irrepetible y el cariño de varias generaciones de espectadores que crecieron viéndola sobre los escenarios y la pequeña pantalla.

Mientras el mundo de la cultura rendía homenaje a una actriz fundamental de nuestro país, Cayetana Guillén Cuervo afrontaba una pérdida mucho más íntima: la despedida definitiva de su madre. Un duro golpe que, pese al paso de las semanas, continúa muy presente en su día a día.

La actriz y presentadora reapareció recientemente en un acto público, donde no pudo evitar emocionarse al recordar a Gemma Cuervo. Preguntada por COOL sobre cómo está viviendo estos meses y si el tiempo ayuda a aliviar el dolor, Cayetana fue sincera y reconoció que todavía es pronto para encontrar consuelo. «Ha pasado muy poco tiempo todavía», respondió con la voz entrecortada.

Visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, la intérprete admitió que sigue echando muchísimo de menos a su madre. Unas palabras que reflejan el profundo vínculo que siempre las unió y que dejaron patente que la herida sigue muy abierta.

A pesar de su fortaleza habitual ante las cámaras, Cayetana no ocultó que está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. La ausencia de Gemma Cuervo continúa pesando en su día a día, aunque su legado artístico y personal permanece más vivo que nunca, tanto en su familia como en el corazón del público.

Sobre las críticas a Amaia Montero

Desde que Cayetana Guillén Cuervo revelara públicamente el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh —una información que terminó provocando un distanciamiento entre ambas—, la actriz ha procurado mantenerse al margen de cualquier cuestión relacionada con la cantante.

Sin embargo, en esta ocasión, no ha podido evitar pronunciarse. Preguntada por COOL sobre las críticas que ha recibido Amaia Montero desde su regreso a la primera línea mediática, Cayetana optó por una reflexión más amplia sobre la exposición pública y las consecuencias de la fama.

«El ser personaje público es un plus que hay que tener en cuenta. No es fácil estar expuesto todo el rato», aseguró la actriz, dejando entrever las dificultades que conlleva vivir bajo el escrutinio constante de la opinión pública.