El detalle en el testamento de Rocío Jurado que Gloria Camila ha sacado a la luz 20 años después

Han pasado ya 20 años desde el fallecimiento de Rocío Jurado, pero todo lo relacionado con su legado continúa despertando un enorme interés. La figura de la artista sigue estando en el centro del debate, especialmente cuando alguno de sus familiares decide pronunciarse sobre cuestiones que durante años han alimentado titulares y especulaciones.

En esta ocasión ha sido Gloria Camila quien ha vuelto a abordar algunos de los episodios más delicados de la historia de su familia, aprovechando su reaparición televisiva para ofrecer una visión serena y profundamente personal.

La hija de José Ortega Cano ha estado en El tiempo justo, donde realizó un repaso de cómo ha vivido la evolución de su familia desde la muerte de su madre. A lo largo de la entrevista habló de la presión que ha supuesto crecer bajo el foco mediático, de los errores que reconoce haber cometido y, especialmente, del testamento de Rocío Jurado.

Rocío Jurado, un ejemplo para su familia

Durante la conversación, Gloria Camila recordó el papel que desempeñó Rocío Jurado como eje de la familia y defendió que su presencia habría cambiado por completo el desarrollo de muchos de los acontecimientos que se produjeron tras su fallecimiento. La colaboradora expresó con rotundidad que, en su opinión, muchas de las situaciones que han enfrentado a distintos miembros de la familia nunca habrían llegado a producirse si la cantante hubiera seguido con vida.

«Si ella estuviera delante, ninguno se hubiese atrevido a hacer muchas de las cosas que se han hecho después», afirmó durante la entrevista, dejando patente la admiración que continúa sintiendo por su madre y el respeto con el que recuerda su manera de entender las relaciones familiares.

En esa misma línea, insistió en que Rocío Jurado siempre defendió la unión entre los suyos y aseguró que jamás habría permitido que la familia terminara dividida por las diferencias que han salido a la luz en los últimos años. «La familia que le hubiera tocado nunca la hubiese tirado por tierra», señaló, unas palabras que reflejan la importancia que concede al legado personal de la artista más allá de su carrera profesional.

El testamento de la polémica

Uno de los momentos más destacados de la entrevista llegó cuando la conversación se dirigió hacia el testamento de Rocío Jurado, una cuestión que durante años ha protagonizado numerosas informaciones y que ha estado vinculada a las distintas interpretaciones realizadas sobre el reparto de la herencia.

Lejos de alimentar la polémica, Gloria Camila quiso dejar claro que nunca ha vivido ese asunto como un motivo de enfrentamiento. Su mensaje fue directo y sencillo: «Lo que me tocó, me tocó». Con esa frase resumió una postura que, según explicó, ha mantenido desde el primer momento.

La hija de José Ortega Cano aseguró que nunca ha discutido por la herencia ni ha condicionado su relación con el resto de la familia por cuestiones patrimoniales. También quiso puntualizar que el debate generado durante años alrededor de la figura del heredero universal, atribuida a Rocío Carrasco, ha dado lugar a numerosas interpretaciones, aunque insistió en que ella nunca ha querido participar en ese tipo de controversias.

La reflexión de Gloria Camila

Más allá del testamento, Gloria Camila aprovechó la entrevista para hacer balance de su propia trayectoria. Preguntada por el presentador César sobre si considera que ha cometido errores con el paso de los años, respondió con naturalidad y sin intentar esquivar la cuestión.

«Obviamente he cometido errores o habré dicho cosas que tendría que haberme callado», reconoció, admitiendo que la exposición mediática y las circunstancias personales vividas durante este tiempo le han llevado a protagonizar situaciones de las que hoy hace una lectura diferente.

Aun así, defendió que su actitud general siempre ha estado orientada a preservar la unidad familiar. Explicó que, incluso en los momentos de mayor tensión, ha intentado comprender la posición de cada uno de los miembros de su entorno y mantener abiertas las vías de diálogo.

Según manifestó, nunca ha querido convertirse en protagonista de los conflictos que han rodeado a su familia ni alimentar enfrentamientos públicos. Por el contrario, considera que su papel ha consistido en tratar de sostener los vínculos familiares siempre que ha sido posible, incluso cuando las circunstancias hacían especialmente complicada esa tarea.

Dos décadas después de la muerte de Rocío Jurado, las declaraciones de Gloria Camila vuelven a poner de manifiesto que la ausencia de la artista continúa teniendo un profundo impacto en la familia. Cada miembro ha afrontado ese legado de manera distinta, pero la hija de José Ortega Cano sostiene que su prioridad siempre ha sido preservar la unión y mantener vivo el recuerdo de la persona que, a su juicio, fue el verdadero punto de encuentro entre todos.