Madrid

Así es la casa de Alaska y Mario a las afueras de Madrid: 2.000 m² con jacuzzi, altar gótico y piezas del Rastro

Así es la casa de campo escondida de Alaska y Mario: jacuzzi, piezas de diseño y a 20 minutos de Madrid

Mario Vaquerizo habla como nunca de su orientación sexual y su ideología: «Tengo pluma»

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(Foto: @alaskaoficial)
Marta Morales

Conocida como Casa Bibiana, la vivienda se asienta sobre una parcela de casi 2.000 metros cuadrados y cuenta con alrededor de 350 metros construidos distribuidos en dos plantas. La vivienda de Alaska y Mario Vaquerizo en las afueras de Madrid no es una simple casa de campo, sino una prolongación de su universo creativo y personal. Situada en Boadilla del Monte, esta propiedad combina amplitud, historia y una estética inconfundible que encaja a la perfección con la personalidad de la pareja. Dispone de tres dormitorios, amplias zonas comunes y un jardín con piscina que funciona como auténtico refugio frente al ritmo de la ciudad. Más allá de sus características arquitectónicas, su origen le añade un valor especial: Alaska y Mario la adquirieron por unos 550.000 euros para ayudar a su amiga Bibiana Fernández, manteniendo su nombre como homenaje.

El interior rompe por completo con cualquier idea de minimalismo. La casa abraza un estilo maximalista en el que conviven piezas vintage, recuerdos personales y objetos encontrados en mercadillos como El Rastro. El salón principal, de techos altos y con chimenea, actúa como el corazón del hogar, un espacio pensado tanto para el descanso como para las reuniones sociales. La cocina abierta, donde Mario Vaquerizo despliega su faceta más gastronómica, refuerza esa idea de una vivienda viva, compartida y profundamente personal.

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(Foto: @alaskaoficial)

En la planta superior, el dormitorio principal incorpora un jacuzzi de hidromasaje, pensado como espacio de relajación. Cada estancia está marcada por colores intensos, referencias culturales y obras de artistas cercanos, lo que convierte la casa en una especie de galería artística habitable.

Pero, ¿cuánto podría costar hoy una propiedad así? Para estimarlo, hay que tener en cuenta el precio actual de la vivienda en Boadilla del Monte, que en 2026 se sitúa aproximadamente entre 3.000 y 3.900 euros por metro cuadrado, dependiendo de la fuente y el tipo de inmueble. Si aplicamos estos valores a los 350 metros construidos de la casa, su precio podría oscilar entre 1,05 y 1,35 millones de euros. A esto habría que añadir el valor del terreno –muy elevado en zonas residenciales exclusivas– y extras como jardín, piscina y diseño personalizado, lo que podría situar el valor real incluso por encima de 1,5 millones de euros en el mercado actual.

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(Foto: @alaskaoficial)

El exterior refuerza su atractivo: el jardín cambia de función a lo largo del día, pasando de ser un espacio tranquilo por la mañana a un lugar social por la tarde. Es allí donde la pareja disfruta de reuniones, comidas largas y momentos de desconexión.

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