Así es la casa de Alaska y Mario a las afueras de Madrid: 2.000 m² con jacuzzi, altar gótico y piezas del Rastro
En la planta superior, el dormitorio principal incorpora un jacuzzi de hidromasaje, pensado como espacio de relajación. Cada estancia está marcada por colores intensos, referencias culturales y obras de artistas cercanos, lo que convierte la casa en una especie de galería artística habitable.
Pero, ¿cuánto podría costar hoy una propiedad así? Para estimarlo, hay que tener en cuenta el precio actual de la vivienda en Boadilla del Monte, que en 2026 se sitúa aproximadamente entre 3.000 y 3.900 euros por metro cuadrado, dependiendo de la fuente y el tipo de inmueble. Si aplicamos estos valores a los 350 metros construidos de la casa, su precio podría oscilar entre 1,05 y 1,35 millones de euros. A esto habría que añadir el valor del terreno –muy elevado en zonas residenciales exclusivas– y extras como jardín, piscina y diseño personalizado, lo que podría situar el valor real incluso por encima de 1,5 millones de euros en el mercado actual.
El exterior refuerza su atractivo: el jardín cambia de función a lo largo del día, pasando de ser un espacio tranquilo por la mañana a un lugar social por la tarde. Es allí donde la pareja disfruta de reuniones, comidas largas y momentos de desconexión.