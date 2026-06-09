Conocida como Casa Bibiana, la vivienda se asienta sobre una parcela de casi 2.000 metros cuadrados y cuenta con alrededor de 350 metros construidos distribuidos en dos plantas. La vivienda de Alaska y Mario Vaquerizo en las afueras de Madrid no es una simple casa de campo, sino una prolongación de su universo creativo y personal. Situada en Boadilla del Monte, esta propiedad combina amplitud, historia y una estética inconfundible que encaja a la perfección con la personalidad de la pareja. Dispone de tres dormitorios, amplias zonas comunes y un jardín con piscina que funciona como auténtico refugio frente al ritmo de la ciudad. Más allá de sus características arquitectónicas, su origen le añade un valor especial: Alaska y Mario la adquirieron por unos 550.000 euros para ayudar a su amiga Bibiana Fernández, manteniendo su nombre como homenaje.

El interior rompe por completo con cualquier idea de minimalismo. La casa abraza un estilo maximalista en el que conviven piezas vintage, recuerdos personales y objetos encontrados en mercadillos como El Rastro. El salón principal, de techos altos y con chimenea, actúa como el corazón del hogar, un espacio pensado tanto para el descanso como para las reuniones sociales. La cocina abierta, donde Mario Vaquerizo despliega su faceta más gastronómica, refuerza esa idea de una vivienda viva, compartida y profundamente personal.