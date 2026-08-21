Carmen Tello da la última hora sobre Curro Romero: «Los médicos no entienden cómo sigue adelante»

Carmen Tello ha vuelto a hablar sobre el estado de salud de Curro Romero después del último ingreso hospitalario del torero, de 92 años. El conocido como Faraón de Camas permanece ingresado en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla tras sufrir una neumonía por aspiración, una complicación relacionada con el Parkinson que padece desde hace años. Aunque el susto volvió a poner en alerta a su entorno, la evolución está siendo favorable y el tratamiento con antibióticos intravenosos ha conseguido reducir de manera importante la infección. Su mujer, que se ha convertido en la principal portavoz de la familia durante los últimos problemas de salud del diestro, ha explicado que Curro está respondiendo muy bien al tratamiento. «Prácticamente ha vencido la infección», ha asegurado, aunque reconoce que la situación fue especialmente preocupante durante las primeras horas. «Entró con una infección muy grande en el pulmón, neumonía», ha explicado, destacando la fortaleza que está demostrando una vez más su marido.

La evolución ha sido especialmente positiva después de comenzar con los antibióticos por vía intravenosa. Según ha relatado Carmen, la infección se redujo prácticamente a la mitad en apenas un día y continuó disminuyendo posteriormente. «Ayer estaba fenomenal», ha contado la esposa del torero, que confía en que, si continúa respondiendo de esta manera, pueda regresar a casa próximamente.

«Le cuesta hablar y ha perdido mucha vista»

Pese a la buena evolución de esta última neumonía, Carmen Tello no oculta que el estado de salud de Curro Romero es delicado y que los años y las distintas patologías que padece hacen que cada ingreso se viva con preocupación. «Los médicos no entienden cómo con todas las patologías que tiene y los años que tiene sigue adelante», ha explicado. La mujer del torero destaca, sin embargo, su enorme fortaleza y sus ganas de seguir viviendo. «Tiene una fortaleza tremenda, muchas ganas de vivir», asegura. Para Carmen, esa actitud es una de las claves que explican que el diestro continúe luchando a sus 92 años pese a las dificultades.

Curro Romero mantiene además una actitud positiva y conserva intacta su ilusión. «Él es muy positivo, no pierde la ilusión, tiene mucho mundo interior», ha contado su mujer. El cariño que recibe de quienes le admiran también juega un papel importante: «Se siente útil en esta sociedad porque le quiere mucha gente y se siente orgulloso de ver que despierta emociones en los demás». Pero Carmen también ha puesto sobre la mesa algunas de las consecuencias que su delicado estado de salud está teniendo en su día a día. «Le cuesta hablar y ha perdido mucha vista», ha revelado. Una situación que no ha conseguido, sin embargo, apagar sus ganas de vivir. La propia Carmen insiste en que, pese a todas las dificultades, Curro continúa aferrado a la ilusión y mantiene una extraordinaria fortaleza.

Un nuevo susto por una neumonía

El último ingreso hospitalario se produjo el pasado domingo, 16 de agosto, después de que Curro Romero sufriera una nueva neumonía por aspiración. Se trata de una complicación que ya ha sufrido en anteriores ocasiones y que está relacionada con las dificultades para tragar que puede provocar el Parkinson. La enfermedad afecta a la deglución y aumenta el riesgo de que alimentos o líquidos pasen a las vías respiratorias, provocando infecciones pulmonares. No es la primera vez que el torero tiene que enfrentarse a una situación de este tipo. El pasado mes de abril ya fue hospitalizado por otra neumonía por aspiración y, también entonces, consiguió recuperarse y regresar a casa.

Los últimos años han estado marcados por diferentes problemas de salud. En 2025 tuvo que ser ingresado primero por una infección urinaria que afectó al riñón y le provocó fiebre alta y una bajada de tensión. Poco después volvió al hospital tras sufrir una crisis respiratoria después de atragantarse, que derivó igualmente en una neumonía por aspiración. A estos episodios se suma una fractura de la cabeza del fémur que sufrió en 2024, además del Parkinson y los problemas cardiacos y pulmonares que arrastra. Curro Romero también superó hace aproximadamente seis años un cáncer de laringe que supuso otro importante golpe para su salud.