Carlota, la hija de Susana Uribarri, se viste de novia y tira la casa por la ventana para celebrar su cumpleaños

Carlota Uribarri está de celebración. La hija de la conocida representante de artistas Susana Uribarri ha vuelto a demostrar que sabe rodearse bien y que los cumpleaños son, para ella, una ocasión perfecta para reunir a sus personas más queridas alrededor de una mesa, buena música y muchas ganas de disfrutar.

Las imágenes compartidas en redes sociales dejan constancia de una celebración cuidada hasta el último detalle. Carlota aparece radiante con un espectacular vestido blanco de escote palabra de honor, cuerpo drapeado y falda de varias capas, uno de los grandes protagonistas de la velada junto a una enorme tarta de cumpleaños.

La estética del evento apostó por un ambiente cálido y sofisticado, con vigas de madera, flores, cestas de fibras naturales y una decoración de aire campestre que sirvió de escenario para las fotografías. La celebración contó además con música en directo, copas y un ambiente especialmente animado, tal y como reflejan las diferentes stories que han ido compartiendo sus invitados.

Una tarta de tres pisos con un significativo mensaje

Uno de los detalles que más ha llamado la atención es, precisamente, la tarta. Blanca, de tres pisos, decorada con pequeños lazos negros y rodeada de numerosas velas amarillas, llevaba escrito en la parte superior un mensaje en inglés: Older, wiser and hotter than ever —más mayor, más sabia y más sexy que nunca—.

Carlota posa sonriente junto a ella en varias de las fotografías, antes de soplar las velas rodeada de amigos. La celebración tuvo también un punto musical. En una de las imágenes puede verse a una cantante con micrófono y a un guitarrista amenizando la fiesta, mientras los invitados acompañan a la cumpleañera durante uno de los momentos más especiales de la noche.

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Y hubo regalos con sentido del humor. Entre ellos, un pequeño paquete de recuperación de la marca Luzzid personalizado con la imagen de Carlota, una evidente referencia a la resaca posterior a una noche de celebración.

Una fiesta íntima y un grupo de amigas muy unido

Las fotografías muestran a Carlota disfrutando especialmente de la compañía de sus amigas. En una de ellas aparece abrazada a una de ellas mientras ambas sonríen a cámara; en otras, la cumpleañera posa junto a varias invitadas, copa en mano y con una actitud mucho más relajada que la que suele mostrar en sus apariciones públicas.

También hay espacio para las fotografías más espontáneas: bailes, brindis, canciones y momentos de complicidad que dejan claro que la protagonista quiso convertir su cumpleaños en una celebración para disfrutar con los suyos, más que en un evento estrictamente protocolario.

El escenario elegido encaja además con la estética que ya acompañó a Carlota en su anterior gran celebración. En septiembre de 2025, la joven celebró sus 26 años con una fiesta inspirada en el Hollywood clásico en el restaurante El Olvido, en el madrileño barrio de Chamartín. Entonces hubo cena, mariachis, accesorios fluorescentes, recena y continuación de la fiesta en Juanita 2.0.

De la hija de Susana Uribarri a su heredera profesional

Carlota Uribarri no es una desconocida para el mundo de la representación. Hija de Susana Uribarri y nieta del recordado José Luis Uribarri, lleva años formándose para seguir los pasos profesionales de su madre.

Licenciada en Derecho y formada posteriormente en marketing digital y análisis de empresa, Carlota comenzó a asumir responsabilidades dentro del mundo del management y ha ido construyendo paralelamente su propia presencia en redes sociales. Su madre es una de las representantes más conocidas del panorama español y ha trabajado durante décadas con algunos de los nombres más importantes de la televisión y la música.

Pero si hay una relación que define a Carlota, es la que mantiene con Susana. Madre e hija han demostrado en numerosas ocasiones la enorme complicidad que existe entre ellas. Y, ahora, ha sido momento de celebrar meses después del susto de salud de la representante de famosos, que estuvo ingresada en un hospital madrileño al comienzo del verano.