Begoña Villacís compara indirectamente a su hija con Leonor y desvela qué sabe de la princesa: «Han crecido a la vez»

Begoña Villacís ha confesado su admiración por la princesa Leonor y ha desvelado que tiene referencias directas de personas que conocen a la heredera al trono. La que fuera vicealcaldesa de Madrid se ha pronunciado sobre la futura Reina de España durante el estreno de Neverland, donde ha destacado no solo su educación, sino también su calidad humana. «Me encanta esa chica. Tengo referencias directas de gente que la conoce y hablan súper bien», ha asegurado ante los micrófonos de la prensa. Unas palabras con las que ha dejado claro que su opinión sobre la hija mayor de Felipe VI y la Reina Letizia va más allá de la imagen pública que proyecta la joven.

Villacís, que tiene una hija de una edad similar a la de la princesa, ha explicado que ha seguido su evolución durante estos años y que considera que Leonor se ha convertido en un referente positivo para las nuevas generaciones. «Es una niña súper buena, súper educada y a mí me gusta mucho», ha afirmado. La ex política ha querido poner el acento en una cualidad que, a su juicio, merece especial reconocimiento: la bondad. «Ya no se habla de la gente que es buena o mala, pero para mí es algo muy relevante», ha reflexionado, antes de insistir en que la heredera al trono representa un ejemplo para los jóvenes de hoy en día. «Creo que es una muy buena referente», ha añadido.

La conexión de Villacís con la princesa Leonor también tiene un componente generacional. La ex vicealcaldesa ha explicado que su hija mayor y la heredera han crecido prácticamente a la vez, algo que le ha permitido observar su evolución durante los últimos años. «Además, tiene la misma edad que mi hija mayor. Entonces han crecido como a la vez, las veía yo y sí, me gusta mucho», ha contado. Una admiración que, según ha apuntado, no es exclusiva suya: «Yo creo que gusta mucho en general».

Begoña Villacís reivindica la maternidad: «Te enseña la generosidad»

La princesa Leonor no ha sido el único asunto sobre el que se ha pronunciado Begoña Villacís durante su asistencia al estreno de Neverland. La ex política también ha hablado de su faceta más personal y de la importancia que sus tres hijas tienen en su vida. Preguntada por cómo afronta los planes con ellas, ha explicado que la maternidad le ha permitido descubrir nuevas formas de disfrutar de experiencias que ya conocía, al poder compartirlas desde la mirada de sus hijas.

En este sentido, Villacís ha reconocido que ser madre le ha enseñado, sobre todo, a desarrollar una paciencia que nunca ha considerado una de sus grandes virtudes. Sin embargo, ha señalado que el aprendizaje más importante tiene que ver con la generosidad y con la capacidad de dejar de situarse a uno mismo en el centro de todo. «La gran diferencia, lo que te enseña la maternidad, es la generosidad», ha explicado. «Ser madre lleva en el cargo un espíritu de sacrificio, un entender que ya no eres el centro del mundo, lo son otros y lo van a ser para siempre», ha añadido.

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La que fuera vicealcaldesa de Madrid tampoco ha querido idealizar la experiencia de criar a sus hijas. Al contrario, ha reconocido que conciliar la maternidad con sus responsabilidades profesionales ha sido especialmente complicado y que, durante años, ha tenido que sacrificar horas de descanso para poder llegar a todo. «Si me he tenido que quitar de algo ha sido de sueño. He dormido menos horas que la gente normal. La misma hora que el resto de las madres», ha señalado con ironía. «Me ha costado mucho y ha sido muy salvaje. La maternidad es muy salvaje. No nos engañemos. Es duro y hay que hacerlo. Lo que pasa es que luego compensa mucho», ha reconocido.