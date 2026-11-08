De Almeida y Teresa Urquijo a Ferran Torres, sin Sara Sampaio: los famosos que han convertido el Bernabéu en una pasarela durante la NFL

Madrid ha vuelto a convertirse en uno de los grandes escaparates del deporte internacional. Por segundo año consecutivo, la NFL ha elegido la capital española para disputar uno de sus encuentros oficiales y el estadio Santiago Bernabéu se ha vestido de gala para recibir a los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons. Una cita que ha despertado una enorme expectación y que, más allá del terreno de juego, ha reunido a numerosos rostros conocidos que no han querido perderse este acontecimiento. Desde representantes de la política madrileña, como Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, hasta artistas, deportistas y habituales de la crónica social. Una jornada en la que las parejas han tenido un protagonismo especial, aunque también ha habido espacio para quienes han preferido disfrutar del espectáculo por su cuenta.

Paula Echevarría y Miguel Torres, dos equipos y un mismo estilo

Paula Echevarría ha sido una de las protagonistas de esta jornada en el Bernabéu. La actriz ha acudido acompañada de Miguel Torres y ambos han tenido la oportunidad de pisar el césped minutos antes del comienzo del encuentro. Fiel a ese estilo versátil que combina prendas básicas con accesorios de personalidad, la asturiana ha apostado por una fórmula que nunca falla: pantalón vaquero negro, una chaqueta biker de cuero y unas botas de Hermès en el mismo tono. Un conjunto sencillo, pero con ese punto sofisticado que consigue elevar cualquier estilismo.

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Miguel Torres, por su parte, ha querido sumarse a la estética estadounidense con una chaqueta universitaria, una de las prendas más reconocibles de la cultura deportiva norteamericana. La pareja también ha lucido una bufanda con los colores de los dos equipos, aunque ha habido una pequeña diferencia a la hora de mostrar sus preferencias. Mientras Paula ha apostado por una gorra azul de los Cincinnati Bengals, el exfutbolista ha escogido una visera dedicada a los Atlanta Falcons. Una rivalidad amistosa que, al menos en lo que respecta a sus looks, ha quedado perfectamente resuelta.

Pablo López y Laura Rubio presumen de embarazo

Otra de las parejas que ha acaparado las miradas ha sido la formada por Pablo López y Laura Rubio. El cantante atraviesa uno de los momentos más especiales de su vida, a la espera de convertirse en padre, y ha querido disfrutar de esta cita deportiva junto a su pareja. Ambos han acudido al Bernabéu con propuestas muy diferentes, pero con un elemento en común: el protagonismo del cuero.

El artista ha mantenido ese aire rockero que forma parte de su imagen habitual, combinando una camiseta de inspiración musical con una chaqueta de cuero negra y unas botas altas. Laura Rubio, por su parte, ha dejado que su embarazo tuviera cierto protagonismo con un estilismo en negro, aparentemente compuesto por un mono ajustado, que ha completado con una chaqueta biker en tono borgoña y unas botas a juego. La futura mamá también ha querido sumarse al ambiente del encuentro con una gorra de los Atlanta Falcons.

Ferran Torres, sin Sara Sampaio en el Bernabéu

Entre los asistentes también ha destacado la presencia de Ferran Torres. El futbolista del PSG ha sido uno de los rostros conocidos que han acudido al estadio madrileño y lo ha hecho sin la compañía de Sara Sampaio, la modelo con la que se le ha relacionado sentimentalmente en los últimos tiempos. Una historia que ha despertado interés después de que ambos hayan sido vinculados y de que una publicación de la portuguesa en redes sociales alimentara los rumores sobre su relación.

En esta ocasión, el deportista ha preferido apostar por la discreción en su estilismo. Lejos de las propuestas más llamativas que suelen acompañar a algunas de sus apariciones públicas, Ferran ha elegido una combinación muy urbana, formada por unos vaqueros negros, una sudadera gris y una bomber con cuerpo de tejido y mangas de cuero. Una apuesta cómoda y sin estridencias para disfrutar de una jornada en la que el espectáculo también estaba fuera del campo.

Teresa Urquijo acompaña a Almeida en una cita muy madrileña

La presencia institucional también ha tenido su espacio en el Bernabéu. Teresa Urquijo ha acompañado a su marido, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en una jornada en la que tampoco ha faltado Isabel Díaz Ayuso. Después de la fotografía oficial, la mujer del regidor ha subido a la grada junto a su marido y la presidenta de la Comunidad de Madrid para seguir el encuentro.

En cuanto a su estilismo, Urquijo ha vuelto a apostar por una de las señas de identidad de su armario: la elegancia clásica, sin grandes estridencias. Ha escogido una camisa de manga abullonada con estampado de cuadros en tonos oscuros, que ha combinado con un chaleco blanco decorado con motivos curvos. Para completar el conjunto, ha recurrido a unos vaqueros y un cinturón de Loewe con el anagrama de la firma. Una elección que mantiene su habitual gusto por las prendas atemporales y los detalles discretos.