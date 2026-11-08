Anthony Gordon (25 años), futbolista, sobre la lectura: «Leer me ayuda a calmarme y a desregularme»

Anthony Gordon atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera. El extremo inglés, que llegó al FC Barcelona el pasado verano procedente del Newcastle en una operación de 70 millones de euros fijos más otros 10 en variables, se ha adaptado rápidamente a su nuevo equipo y se ha convertido en una de las piezas que más interés despiertan dentro del vestuario azulgrana.

Su llegada al Barcelona supuso el cumplimiento de un deseo que llevaba años persiguiendo. Gordon nunca ha escondido que vestir la camiseta azulgrana era uno de sus grandes objetivos desde pequeño. De hecho, reconoce que las personas que mejor le conocen pueden dar fe de hasta qué punto tenía presente esa posibilidad mucho antes de que apareciese la oportunidad de fichar por el conjunto catalán.

«Si hablas con mi familia, mis amigos o la gente que ha estado cerca de mí, te dirán que lo decía desde muy pequeño», recuerda el futbolista. Una aspiración que, según ha explicado, en ocasiones resultaba difícil de entender para quienes le rodeaban, pero que él nunca abandonó.

Ahora, con el sueño cumplido, el inglés intenta disfrutar de cada jornada sin perder de vista las exigencias que implica jugar en uno de los clubes más importantes del fútbol europeo. «Soy una persona extremadamente agradecida. Cada día intento dedicar entre diez y veinte minutos a sentarme, visualizar, meditar y estar tranquilo», ha explicado al hablar de sus hábitos personales.

La nueva etapa de Anthony Gordon

La incorporación de Gordon fue una de las grandes apuestas del Barcelona durante el mercado de verano. El club desembolsó 70 millones de euros, a los que podrían sumarse otros 10 en función de determinadas variables, por un futbolista que había destacado especialmente durante su etapa en el Newcastle.

La operación generó expectativas importantes y el extremo ha respondido con una adaptación que, hasta el momento, está siendo satisfactoria. En sus primeros 13 partidos de la temporada ha conseguido marcar tres goles y repartir cuatro asistencias, unos registros que reflejan su participación en el juego ofensivo del equipo.

Su capacidad para asociarse con sus compañeros es uno de los aspectos que más valoran dentro del cuerpo técnico. Gordon no es únicamente un futbolista de velocidad y desborde, sino que también ofrece soluciones cuando el equipo necesita combinar en espacios reducidos. Su facilidad para entender los movimientos de los compañeros le ha permitido encajar en la propuesta futbolística azulgrana.

El encuentro frente al Alavés fue otro ejemplo de su capacidad para aprovechar las oportunidades. Necesitó pocos minutos para encontrar portería y dejar muestras de una adaptación que está siendo más rápida de lo que suele resultar habitual para un futbolista que llega desde otra liga y debe acostumbrarse a un sistema diferente.

Sus compañeros también destacan su inteligencia dentro y fuera del terreno de juego, además de su carácter y su facilidad para integrarse en el grupo. Un proceso en el que el propio jugador ha puesto de su parte desde el primer momento.

Ha estudiado español

Uno de los detalles que mejor refleja el interés de Gordon por adaptarse a su nuevo entorno es su relación con el idioma. El deportista comenzó a estudiar español nada más conocer que tendría la oportunidad de fichar por el Barcelona, consciente de que comunicarse con sus compañeros y comprender el entorno cultural del club sería importante.

Durante una concentración con la selección inglesa explicó que ya había recibido nueve clases de español. «Con las clases que llevo aquí en la concentración inglesa, llevo un total de nueve clases», comentó.

Sin embargo, su interés por el idioma venía de antes. Durante su etapa en el Newcastle ya había comenzado a practicar algunas expresiones con Daniel Martí, fisioterapeuta del equipo inglés. Incluso se había atrevido con algunas palabras en catalán.

Los libros, su gran pasión

Más allá del fútbol, Gordon tiene una afición que sorprendió a algunos seguidores durante su presentación como jugador azulgrana: la lectura. El extremo es un apasionado de los libros y considera que dedicar tiempo a leer resulta fundamental para mantener el equilibrio personal y mejorar su concentración.

Entre los autores y figuras que han influido en su manera de pensar se encuentran Tim Grover, Dan Carter, David Goggins y Tony Robbins, además del legendario jugador de baloncesto Kobe Bryant. Todos ellos tienen en común su relación con la disciplina, la superación personal y la exigencia en el ámbito profesional.

El futbolista incluso ha planteado la posibilidad de crear una especie de rincón de lectura dentro del Barcelona, una iniciativa con la que pretende compartir esta afición con sus compañeros y fomentar el intercambio de ideas fuera de los entrenamientos.

«Siempre he leído de todo un poco. Los libros de no ficción me conectan con la realidad», explicó al hablar de una costumbre que forma parte de su rutina.

Para Gordon, leer también es una manera de desconectar de la presión diaria y de reducir el tiempo que dedica a las pantallas. «Leer me ayuda a calmarme, a desregularme, a parar… Si estás con el teléfono, la mente está encendida», señaló.

El inglés asegura que disfruta especialmente de actividades normales como caminar, estar en contacto con la naturaleza y encontrar momentos de tranquilidad. «Me gusta estar tranquilo, leer, caminar y estar en la naturaleza. Me calma y me permite ser más agradecido. La dopamina te aparta de lo que importa», reflexionó.

Un futbolista que quiere seguir creciendo

La personalidad de Gordon y sus hábitos fuera del campo dibujan el perfil de un jugador que busca cuidar tanto su preparación física como su desarrollo mental.

En el plano deportivo, el reto es mantener la regularidad y justificar la importante inversión realizada por el Barcelona. La competencia en el frente ofensivo es elevada, especialmente con futbolistas como Lamine Yamal y Raphinha, pero tiene ganas de crecer y superarse.