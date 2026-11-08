Auron propone a Rubius resucitar los ‘Squid Games’: «Que nos paguen un buen dinero y se lo damos a la familia de Komanche»

La muerte de Carlos Mauricio Gómez, popularmente conocido como Komanche, ha provocado una profunda conmoción en la comunidad de creadores de contenido. El influencer salvadoreño falleció el pasado 25 de octubre, a los 30 años, en Monterrey (México), una noticia que ha generado un gran impacto.

Dentro de este triste contexto, Auron ha planteado una iniciativa para ayudar económicamente a sus familiares: recuperar los populares Squid Craft Games junto a Rubius y destinar los beneficios del proyecto a la familia del fallecido streamer.

La propuesta surgió durante uno de los directos de Auron, en el que el creador de contenido compartió una idea que, según explicó, todavía tiene que hablar con Rubius. Su intención sería organizar una nueva edición de los conocidos juegos de supervivencia de Minecraft, buscar una plataforma interesada en adquirir los derechos de emisión y entregar a los familiares de Komanche el dinero obtenido.

«A ver qué le parece la idea: podemos hacer unos nuevos Squid Games, podemos intentar venderlos a Twitch o a Kick, que nos paguen un buen dinero y se lo damos a la familia de Komanche», explicó durante la retransmisión.

El planteamiento no se limita a recuperar uno de los acontecimientos más populares del entretenimiento en internet. Auron quiere que la iniciativa tenga un propósito solidario y que el resultado económico sirva para apoyar a los allegados de su compañero. «Eso creo que sería bonito y justo porque ni Rubius ni yo necesitamos dinero, así que lo hablaré con Rubius», añadió.

Por el momento, se trata de una propuesta y no existe confirmación de que el proyecto vaya a ponerse en marcha. Sin embargo, las palabras del streamer han abierto la puerta a una posible nueva edición de un evento que consiguió reunir a algunas de las figuras más conocidas del panorama hispanohablante.

Twitch o Kick tendrán que pujar

Uno de los aspectos que Auron ha dejado claros es que la iniciativa estaría abierta a distintas plataformas. Aunque ha reconocido que siente una mayor preferencia por Twitch, no descarta negociar con Kick si la oferta económica resulta más interesante.

«Se lo daremos a quien pague más», vino a explicar al referirse a las posibles negociaciones. Su planteamiento consiste en conseguir una cantidad suficiente para cubrir los gastos de producción y organización, incluidos los honorarios de Ale4, y destinar el resto a la familia de Komanche.

Por tanto, la propuesta contempla que el dinero obtenido no se convierta en un beneficio personal para sus impulsores. Auron ha insistido en que tanto él como Rubius cuentan con sus propias trayectorias profesionales y que su intención sería utilizar la repercusión del evento para conseguir una ayuda económica destinada a los familiares del streamer salvadoreño.

Los famosos ‘Squid Craft Games’

La idea de recuperar los Squid Craft Games no es casual. El evento, inspirado en la popular serie surcoreana El juego del calamar, se convirtió en uno de los grandes fenómenos de la comunidad hispanohablante de creadores de contenido.

Su formato trasladaba al universo de Minecraft diferentes pruebas de habilidad, estrategia y supervivencia en las que participaban numerosos streamers. La competición combinaba entretenimiento, rivalidad y momentos de tensión, con retransmisiones que congregaban a miles de espectadores.

Auron y Rubius estuvieron entre las figuras vinculadas a este universo de eventos, que consiguió reunir a participantes de distintos países y ampliar la dimensión de las competiciones organizadas dentro de la plataforma.

Una nueva edición tendría ahora un componente diferente. Más allá de recuperar el formato y volver a reunir a algunos de los nombres más conocidos de internet, el objetivo sería convertir el acontecimiento en un homenaje a Komanche y en una iniciativa de apoyo a su familia.

La triste muerte de Komanche

El fallecimiento de Komanche ha generado numerosas reacciones entre quienes compartieron con él proyectos, directos y experiencias profesionales. Carlos Mauricio Gómez había conseguido hacerse un hueco en el mundo del entretenimiento, especialmente dentro de la comunidad de habla hispana, donde era conocido por su participación en diferentes eventos y colaboraciones.

El streamer había hablado anteriormente de las dificultades personales que atravesaba. Según la información difundida tras su fallecimiento, llevaba más de una década conviviendo con la depresión y había tenido que afrontar episodios de acoso y comentarios de odio en las redes sociales. Circunstancias que han vuelto a poner sobre la mesa el impacto que puede tener la exposición pública en la salud emocional de quienes trabajan en internet.

Por ahora, la iniciativa está pendiente de la conversación que Auron mantenga con Rubius y de las posibles ofertas de Twitch o Kick. Si finalmente sale adelante, los Squid Craft Games regresarían con un objetivo distinto al de sus anteriores ediciones: reunir de nuevo a la comunidad de streamers para rendir homenaje a Komanche y destinar los beneficios a ayudar a su familia.