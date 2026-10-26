¿Quién era el youtuber Komanche? Estuvo a punto de participar en ‘La Velada 6’

Detrás del apodo de Komanche estaba Carlos Mauricio Gómez, nacido el 27 de septiembre de 1996 en San Sebastián, un pequeño municipio del departamento de San Vicente, en El Salvador. Como tantos otros creadores de su generación, empezó a hacer directos en Twitch en 2015, en una etapa complicada a nivel económico y sin imaginar hasta dónde llegaría. Su amigo y representante, Byron Reyes, recuerda que cuando se conocieron apenas tenía 4.000 seguidores. El gran salto llegó entre 2020 y 2022, cuando sus directos de charlas, vlogs y partidas de GTA, Minecraft o Fornite empezaron a enganchar a miles de personas en todo el mundo hispanohablante. Su popularidad creció especialmente en México y España, colaboró con nombres como Fernanfloo, Ibai Llanos, AuronPlay o Rubius y acabó instalándose en Monterrey, y desde donde superó el millón y medio de seguidores en Twitch.

Pero si hay un proyecto que le colocó en la historia del streaming en español, ese fue Squid Craft Games. Komanche fue uno de sus ideólogos y el contacto clave que conectó a los desarrolladores de Eufonia Studio con AuronPlay y Rubius. Juntos dieron forma a una competición de supervivencia dentro de Minecraft inspirada en El juego del calamar, que arrasó desde su primera edición, en enero de 2022: un premio de 100.000 dólares, más de 18 millones de horas vistas y picos de más de dos millones de espectadores simultáneos. Después llegaron tres ediciones más, con escenarios como Monument Valley, la Antártida o un crucero virtual y hasta 200 creadores participando en directo. Las dos primeras se llevaron, además, el premio a la mejor miniserie de contenido en los premios ESLAND.

De Twitch a La Velada

En enero de 2026 anunció su salida de Twitch para centrarse en Youtube, Kick y Tiktok. También participó en proyectos como la Kings League Américas y fue invitado al evento GAMERGY en El Salvador.

Ese mismo año estuvo a punto de cumplir otro sueño: subirse al ring de La Velada del Año 6, de Ibai Llanos. Sin embargo, su combate se canceló después de que adelantara su participación antes del anuncio oficial, saltándose el acuerdo de confidencialidad.

Komanche falleció este fin de semana a los 30 años en Monterrey. «Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria», le escribió Reyes en su despedida. Y no le faltaba razón, ya que su nombre ya forma parte de la historia del streaming en español.