Kate Middleton homenajea a Lady Di en el Día del Recuerdo con una de sus joyas más valiosas: los pendientes de diamantes que Diana llevó en su boda

Los estilismos de Kate Middleton vuelven a convertirse en protagonistas de una de las citas más señaladas del calendario de la familia real británica. La princesa de Gales ha participado este domingo en la ceremonia del Día del Recuerdo, una jornada en la que Reino Unido rinde homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas y a todas las víctimas de los conflictos bélicos. Para la ocasión, ha vuelto a demostrar que la elegancia no necesita grandes artificios y ha apostado por un conjunto negro de inspiración clásica, con una pieza de sastrería como protagonista y varios detalles cargados de simbolismo. Entre ellas, unas joyas muy especiales que pertenecieron a Diana de Gales y que Kate ha recuperado para una ocasión solemne.

Las elecciones de vestuario de la mujer del príncipe Guillermo rara vez son fruto de la casualidad. Cada aparición pública se convierte en una oportunidad para transmitir un mensaje a través de la moda, ya sea mediante la recuperación de prendas de su armario, la elección de diseñadores británicos o el uso de joyas con historia familiar. En esta ocasión, la princesa ha acompañado al resto de la familia real desde uno de los balcones que dan al Cenotafio de Londres, donde el rey Carlos III ha encabezado los tradicionales dos minutos de silencio a las once de la mañana. Una ceremonia marcada por la sobriedad en la que Kate Middleton ha vuelto a encontrar el equilibrio entre el protocolo y su particular manera de entender la elegancia.

El estilismo tenía como pieza central un abrigo negro de Catherine Walker, una de las diseñadoras más vinculadas al armario de Diana de Gales y también una firma habitual en las elecciones de la princesa. Se trata de un diseño de doble botonadura, con una silueta estructurada, hombros marcados y un cuello de terciopelo que aporta profundidad al conjunto. Los botones, también revestidos de este material, refuerzan ese aire clásico y sofisticado que caracteriza buena parte de los estilismos de Kate. Para completar la propuesta, ha escogido un sombrero negro de ala ancha de Jane Taylor, que ha llevado ligeramente ladeado, y ha recogido su melena en un elegante moño bajo.

Sin embargo, uno de los detalles más significativos del conjunto se encontraba en la solapa. Kate ha lucido tres amapolas rojas, el símbolo que representa el recuerdo de quienes perdieron la vida en los conflictos bélicos. La elección de este número también se ha relacionado con la historia de su familia: Maurice, Lionel y Francis, los tres hermanos de su bisabuela, que murieron durante la Primera Guerra Mundial.

El otro gran protagonista del estilismo estaba en el joyero. Kate Middleton ha recuperado los pendientes Collingwood de perlas y diamantes que pertenecieron a Diana de Gales, una de las piezas más reconocibles de la colección de joyas que la princesa ha heredado simbólicamente a través de su marido. Se trata de un diseño de gran valor sentimental, formado por un diamante en la parte superior del que cuelga una perla, y que Lady Di lució en numerosas ocasiones durante su vida pública.

No es la primera vez que la princesa de Gales recurre a esta joya para una cita institucional. Una de sus apariciones más recordadas con los pendientes tuvo lugar en julio de 2017, durante el banquete de Estado celebrado en honor a los Reyes Felipe VI y Letizia. También los llevó en los retratos oficiales que se difundieron con motivo de su 40 cumpleaños, en 2022. Desde entonces, Kate ha vuelto a demostrar que estas piezas ocupan un lugar especial en su joyero y que su elección suele reservarse para momentos de especial relevancia.

Con este estilismo, la princesa de Gales vuelve a demostrar su habilidad para construir una imagen reconocible a través de la moda. Un abrigo de sastrería británica, un sombrero de líneas clásicas y unas joyas que conectan directamente con el legado de Diana. Una combinación en la que cada elemento tiene su propio significado y que confirma que, en las apariciones de Kate Middleton, los detalles nunca pasan desapercibidos.