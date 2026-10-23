La Reina Letizia estrena Elie Saab x H&M el día de su lanzamiento y otras royals días antes, ¿casualidad o marketing?

Tres royals, dos firmas y una coincidencia difícil de ignorar. La Reina Letizia, Kate Middleton y Victoria de Suecia han protagonizado, en apenas unos días, tres estilismos de gala que han puesto el foco en Elie Saab y H&M. La secuencia llama especialmente la atención: Kate Middleton lució un vestido del diseñador libanés el 20 de octubre, Victoria de Suecia apostó por H&M Studio el día anterior y, el 22 de octubre, coincidiendo con el lanzamiento de la colección Elie Saab x H&M, la Reina Letizia estrenó una de sus prendas. ¿Una coincidencia de calendario o el escenario perfecto para una estrategia de marketing de moda?

La Reina Letizia y la blusa de 78 euros que ya se ha agotado

En el Concierto de los Premios Princesa de Asturias, celebrado en Oviedo el 22 de octubre, la Reina sorprendió con una blusa capa de gasa de seda en verde esmeralda de Elie Saab x H&M , cuyo precio es de 78 euros . Una elección especialmente significativa porque la colección acababa de ponerse a la venta ese mismo día y la prenda ya se ha agotado.

El diseño destaca por su escote drapeado con nudo central y una capa fluida que envuelve los hombros y los brazos. El verde esmeralda aporta intensidad y sofisticación, mientras que el tejido vaporoso refleja el estilo femenino y elegante característico del creador libanés. La Reina Letizia combinó la blusa con un pantalón negro de talle alto y corte fluido y un bolso de mano verde. Un estilismo sobrio y refinado en el que toda la atención recae sobre la pieza protagonista.

Que la Reina haya lucido una prenda de la colaboración justo un día después de su lanzamiento añade un interés especial a su elección. Además de dar visibilidad a la colección, su aparición ha coincidido con el momento en el que las consumidoras podían adquirir las prendas.

Elie Saab x H&M: una colección de 29,99 a 399 euros

La colaboración, disponible desde el 22 de octubre de 2026 , reúne alrededor de 55 prendas y accesorios que trasladan los códigos de la alta costura de Elie Saab a una propuesta más accesible. Lentejuelas, encajes, bordados y tejidos fluidos protagonizan una colección en la que el negro, el dorado y el verde esmeralda tienen un papel destacado.

Los precios parten de 29,99 euros para algunos accesorios y alcanzan los 399 euros de la pieza más cara, una chaqueta de cuello embudo confeccionada en piel de oveja. También hay prendas como una sudadera adornada por 79 euros y diseños de noche que llegan a los 300 euros . El objetivo es acercar el universo glamuroso del diseñador a un público más amplio, justo a tiempo para la temporada de fiestas.

Kate Middleton y Victoria de Suecia: las otras piezas del puzle

El 20 de octubre, Kate Middleton escogió un vestido amarillo de Elie Saab para la cena de gala ofrecida por Carlos III en Windsor en honor al sultán de Omán. El diseño, con cuerpo fruncido y mangas vaporosas, se acompañó de joyas históricas de la Familia Real británica y una tiara vinculada a Diana de Gales. Dos días antes del lanzamiento de la colaboración con H&M, el diseñador ya ocupaba titulares gracias a la princesa de Gales.

Por su parte, Victoria de Suecia lució un vestido de H&M Studio valorado en 600 euros el 19 de octubre, durante una cena de gala en Estocolmo. El encaje y las lentejuelas del diseño contrastaban con el valor histórico de la tiara de diamantes de Boucheron que completaba su estilismo.