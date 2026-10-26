Muere a los 30 años Komanche, el ‘streamer’ que organizó los ‘Squid Craft Games’ con AuronPlay y El Rubius

El streamer salvadoreño Komanche ha fallecido en Monterrey (México) a los 30 años. Su representante, Byron Reyes, ha confirmado la noticia a través de redes sociales.

Tras confirmar el fallecimiento, Reyes ha condenado el acoso en otra publicación de Instagram, manifestando que «el bullying a cualquier escala no es un juego». Una publicación que deja entrever que el acoso podría estar detrás del fallecimiento.

Las autoridades fueron alertadas cerca de las 19:30 horas de este domingo del hallazgo de un hombre sin vida de entre 30 y 35 años en el interior de su vivienda en el Paseo de Niza. Las primeras informaciones señalan que los vecinos habían advertido a las autoridades de que la puerta del inmueble permanecía abierta desde el día anterior. En el interior de la vivienda encontraron el cuerpo de un hombre que no presentaba signos vitales.

En medio de toda la polémica ha salido a la luz un mensaje que publicó en su red social X el influencer salvadoreño una semana antes de su fallecimiento. En la publicación deja ver que no estaba pasando por un buen momento.

Los días simplemente no mejoran — komanche 🇸🇻 (@Komanch) October 19, 2026

Una despedida dolorosa

Su manager ha querido dedicarle unas palabras de despedida al que era su amigo y a la vez representaba. «Teníamos dos proyectos que me duele la vida entera que no se hagan», ha declarado explicando posteriormente que «ahí iban depositados los sueños de ambos».

También ha demostrado el amor que tenía por su país natal, El Salvador, calificándole como «uno de los máximos embajadores». «Lograste lo que ningún otro salvadoreño ha logrado en esta industria y es el cariño de todos los que la conforman, los que te conocíamos en serio sabemos la increíble persona que eras».

«No estoy listo para decirte adiós», ha admitido su agente, que posteriormente ha prometido que mientras viva, le rendirá «tributo por todo lo que hizo y lo mucho que inspiró».

También algunos streamers amigos suyos se han pronunciado a través de redes sociales, donde el más destacado es Auronplay: «No te imaginas el vacío que dejas en mí».