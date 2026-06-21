Antonio Resines reina en Tenerife y el Adolfo Suárez de Álvaro Morte se lleva el gran botín de la noche

Tenerife se vistió de gala para acoger el nacimiento de una nueva cita imprescindible para la industria audiovisual española. COOL se desplazó hasta la isla para vivir de primera mano la I edición de los premios Anillos de Oro, unos galardones que nacen con vocación de convertirse en el gran escaparate de las series españolas y que, en su estreno, lograron reunir a buena parte de la familia de la ficción nacional en una noche cargada de emoción, reencuentros, reivindicaciones y mucho talento.

El Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife se transformó el pasado 20 de junio en una gran alfombra roja por la que desfilaron más de 150 profesionales del sector audiovisual. Actores, directores, productores, guionistas y responsables de departamentos técnicos se dieron cita en una gala que celebró el extraordinario momento que atraviesa la ficción española y reivindicó el trabajo de quienes hacen posible que las series se hayan convertido en uno de los grandes motores creativos de nuestro país. Desde primera hora de la tarde, el ambiente ya anticipaba que no se trataba de una ceremonia más. Rostros conocidos del cine y la televisión, como José Lamuño, Unax Ugalde o Natalia Ferviú, fueron algunos de los protagonistas de una alfombra roja marcada por la elegancia y por estilismos muy cuidados que convirtieron la cita en un auténtico escaparate de tendencias.

La ceremonia, organizada por el Círculo de Profesionales de las Series Españolas y producida por Womack Group, contó con el respaldo del Cabildo de Tenerife, a través de Turismo de Tenerife y la Consejería insular de Cultura y Museos; del Gobierno de Canarias, mediante Canary Islands Film y Turismo Islas Canarias; y del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la Sociedad de Desarrollo. Un importante apoyo institucional que evidencia la apuesta de la isla por consolidarse como un enclave estratégico para la industria audiovisual.

La conducción de la gala corrió a cargo de la periodista Elena S. Sánchez y el actor Santi Millán, que imprimieron ritmo, complicidad y cercanía a una ceremonia en la que también brilló el humor del canario Abián Díaz, encargado de aportar las notas más desenfadadas de la noche. El apartado musical tampoco defraudó. Las actuaciones de Belén Aguilera, Kiki y Soleá Morente, La Bien Querida, Ale Acosta, Las Revoltosas y la Orquesta Filarmónica de Tenerife, bajo la dirección de Diego Navarro, aportaron emoción y espectáculo a una gala que quiso ser, por encima de todo, una gran celebración de las series.

‘Anatomía de un instante’, la gran vencedora de la noche

Si hubo un nombre propio que resonó durante toda la ceremonia, ese fue el de Anatomía de un instante. La adaptación de la obra de Javier Cercas se convirtió en la absoluta protagonista de la noche al conquistar nada menos que 13 estatuillas, firmando un auténtico hito en la primera edición de los Anillos de Oro. La producción se alzó con los premios a Mejor Serie de Ficción Dramática y Mejor Actor Protagonista para Álvaro Morte, además de imponerse en buena parte de las categorías técnicas y creativas. El reconocimiento al trabajo de su equipo se tradujo en galardones al Mejor Guion Adaptado, Mejor Edición o Montaje, Mejor Postproducción y Recursos Digitales, Mejor Dirección de Arte, Mejor Dirección de Producción, Mejor Casting, Mejor Fotografía, Mejor Sonido, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Producción Ejecutiva y Mejor Intérprete de Reparto para Eduard Fernández.

Precisamente uno de los aspectos más celebrados de la noche fue el protagonismo concedido a los profesionales que habitualmente permanecen detrás de las cámaras. Montadores, responsables de casting, directores de arte, técnicos de sonido o especialistas en postproducción recibieron el reconocimiento de sus compañeros y el aplauso del público, reivindicando la importancia de todos los oficios que intervienen en la creación de una serie.

Un homenaje a toda una vida de televisión

Uno de los momentos más emotivos de la ceremonia llegó con la entrega del premio de Honor a Antonio Resines, un reconocimiento a una trayectoria que forma parte de la historia reciente de la televisión y el cine españoles.

El actor recibió el galardón en medio de una larga ovación y protagonizó uno de los instantes más entrañables de la noche al reencontrarse con Lidia San José, quien interpretó a su hija en la recordada serie A las once en casa. Fiel a su característico sentido del humor, Resines agradeció el premio asegurando que le parece «indignante» recibir reconocimientos a toda una carrera porque, según dijo entre risas, todavía se encuentra «en el ecuador» de su vida profesional.

El resto del palmarés

La gala también dejó espacio para otros grandes reconocimientos de la temporada. Carmen Machi fue distinguida como Mejor Actriz Protagonista por su interpretación en Celeste, mientras que Carla Quílez recibió el premio a Mejor Intérprete Revelación por Yakarta, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la ficción española.

En el apartado musical, C. Tangana fue premiado por la banda sonora de Esta ambición desmedida, una producción que además se llevó el reconocimiento a Mejor Serie de No Ficción. Por su parte, Poquita Fe fue galardonada como Mejor Serie de Ficción Comedia, mientras que Los mil días de Allende obtuvo el premio a Mejor Serie Latinoamericana y The Walking Dead: Daryl Dixon T.3 fue distinguida como Mejor Serie Internacional.

Asimismo, el premio al Mejor Guion Original recayó en Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz por Querer, y el galardón a Mejor Vestuario fue para Helena Sanchís, con la colaboración especial de Ana Locking, por su trabajo en La vida breve.

Tenerife, escenario perfecto para una gran fiesta audiovisual

Más allá del reparto de premios, la primera edición de los Anillos de Oro confirmó el excelente momento que vive la ficción española y la creciente capacidad de Tenerife para acoger grandes eventos vinculados a la industria cultural y audiovisual.

Durante unas horas, Santa Cruz de Tenerife se convirtió en el punto de encuentro de quienes están escribiendo algunas de las mejores páginas de la televisión española. Una noche de reencuentros, discursos emocionados, reivindicaciones profesionales y celebración colectiva del talento que dejó una sensación compartida entre los asistentes: los Premios Anillos de Oro han llegado para quedarse.