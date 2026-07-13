En medio de un fin de semana marcado por las celebraciones, las ausencias familiares y la polémica que sigue rodeando a Cantora, ha habido un gesto que no ha pasado desapercibido. Mientras Anabel Pantoja celebraba por todo lo alto su 40 cumpleaños rodeada de sus amigos más íntimos en la aldea de El Rocío, su ex marido, Omar Sánchez, cumplía 35 años. Dos aniversarios que coincidían en el calendario y que han dejado una inesperada muestra de la buena sintonía que ambos mantienen años después de poner fin a su matrimonio.

Ha sido el deportista quien ha compartido en sus redes sociales una profunda reflexión con motivo de su cumpleaños. Lejos de centrarse únicamente en la celebración, Omar quiso hacer balance del momento personal que atraviesa y del camino recorrido en los últimos años.

«No sé si estoy en mi mejor versión, pero sí en el camino para conseguirla. Cada día trabajo para ello, física, mental y, sobre todo, personalmente», comenzaba escribiendo. Un mensaje en el que también aseguraba estar aprendiendo «a disfrutar del proceso, a valorar cada oportunidad que me regala la vida, a celebrar los pequeños avances y a entender que no todo tiene que ser perfecto para ser bonito». La publicación concluía con toda una declaración de intenciones: «Sigo teniendo sueños, metas y muchísimas ganas de crecer. Porque al final de eso se trata, de luchar, de trabajar por lo que uno quiere y de no dejar nunca de creer en uno mismo».

El significativo mensaje de Anabel a Omar

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Entre los miles de mensajes de felicitación que recibió, hubo uno que llamó especialmente la atención. El de Anabel Pantoja. La colaboradora televisiva quiso felicitar públicamente a quien fue su marido con un comentario breve, pero muy significativo: «Felicidades y a ser feliz para siempre», acompañado de un emoticono de unas manos formando un corazón.

Un gesto sencillo, aunque cargado de simbolismo, que confirma que la relación entre ambos atraviesa una etapa de absoluta cordialidad. Después de una separación muy mediática y de meses en los que cada uno reconstruyó su vida por separado, Anabel y Omar parecen haber encontrado el equilibrio necesario para mantener un vínculo basado en el respeto y el cariño, dejando atrás cualquier rastro de tensión.

La felicitación llega, además, en un momento especialmente importante para la sobrina de Isabel Pantoja. El próximo 15 de julio cumplirá oficialmente 40 años, aunque este pasado fin de semana decidió adelantar la celebración reuniendo a sus familiares y amigos más cercanos en un lugar con un profundo significado sentimental para ella: la aldea de El Rocío.

Durante varios días, la influencer disfrutó de una fiesta en la que el flamenco, la música y el ambiente rociero fueron los grandes protagonistas. Tampoco faltó uno de los momentos más emotivos de la celebración: una ofrenda a la Virgen del Rocío, reflejando la estrecha vinculación que Anabel mantiene desde hace años con este enclave andaluz.

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La celebración también estuvo marcada por algunas ausencias muy comentadas. Ni Kiko Rivera ni Isa Pantoja acudieron al cumpleaños, en un momento en el que la familia vuelve a ocupar titulares por el deterioro de Cantora y las tensiones que siguen rodeando al clan. Sin embargo, entre los presentes sí estuvieron algunas de las personas más importantes para Anabel, incluida su madre, Merchi Bernal, y su pareja, David Rodríguez.

Su presencia conjunta también ha llamado la atención después de que durante las últimas semanas se hubiera especulado con una supuesta mala relación entre ambos. La imagen de los dos compartiendo esta fecha tan especial para Anabel parece haber contribuido a rebajar esos rumores y a proyectar una imagen de unidad en torno a la influencer.

Y mientras Anabel soplaba las velas rodeada de los suyos, un comentario dirigido a Omar Sánchez terminaba acaparando buena parte de la conversación en las redes sociales. Una felicitación espontánea, sin dobles lecturas aparentes, pero que demuestra que, pese al paso del tiempo y al fin de su historia de amor, ambos han sabido conservar una relación cordial. Un detalle que sus seguidores no han tardado en celebrar y que deja claro que, en ocasiones, los finales también pueden escribirse desde el cariño y el respeto.