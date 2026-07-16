Ana María Aldón da el paso definitivo con Eladio y Ortega Cano reacciona sin filtros: «No lo sabía»

Mientras Ana María Aldón ultima los preparativos de una de las etapas más importantes de su nueva vida, José Ortega Cano ha reaccionado por primera vez al anuncio de la boda de su ex mujer. El torero, que disfrutaba de unos días de descanso en Chipiona coincidiendo con la festividad de la Virgen del Carmen, se ha mostrado sorprendido al conocer la noticia y ha dejado claro que se enteró por los medios de comunicación. La diseñadora ha confirmado recientemente que, después de tres años de relación con Eladio y dos desde que él le pidiera matrimonio en pleno plató de Fiesta, ambos han fijado por fin la fecha de su esperado enlace. Será a principios de 2027 cuando la pareja se dé el «sí, quiero» en una ceremonia de carácter íntimo en la que sus familiares y amigos más cercanos serán los grandes protagonistas.

Precisamente mientras la noticia ocupaba titulares, José Ortega Cano reaparecía públicamente en Chipiona para participar, como es tradición cada verano, en la romería marítima de la Virgen del Carmen. El diestro acudió acompañado por su hermana Mari Carmen Ortega, su cuñado Aniceto y el hijo que tiene en común con Ana María Aldón, José María, de 13 años. Cargados con comida para pasar la jornada, embarcaron en una lancha desde la que siguieron la procesión marítima en una de las citas más especiales del calendario gaditano. Fue allí donde los periodistas aprovecharon para preguntarle por la boda de Ana María Aldón. Su primera reacción fue de auténtica sorpresa. «No lo sabía», reconoció con naturalidad, dejando claro que nadie de su entorno le había comunicado la noticia y que había sido la prensa quien se la acababa de trasladar.

Lejos de alimentar cualquier tipo de polémica, José Ortega Cano optó por un discurso conciliador. «Yo me alegro de todo. Para mí todo lo veo en plan positivo y yo estoy muy bien, muy bien», aseguró con una sonrisa, dejando entrever que la etapa de tensiones con Ana María Aldón forma ya parte del pasado.

Esta no es la primera vez que el ex torero evita entrar en conflictos relacionados con la madre de su hijo pequeño. Tras una separación especialmente mediática en 2022, después de diez años de relación y cuatro de matrimonio, ambos han tratado de reconducir su relación por el bienestar de José María, el único hijo que tienen en común. De hecho, preguntado por si le alegraba que Ana María Aldón hubiera encontrado de nuevo la estabilidad sentimental, José Ortega Cano respondió con total naturalidad que era «lógico». Para él, el hecho de que la diseñadora sea feliz repercute directamente en el bienestar del menor, un aspecto que siempre ha defendido públicamente.

Más incógnita dejó cuando le preguntaron si tenía intención de felicitar personalmente a Ana María Aldón por su compromiso. Sin confirmar ni descartar una llamada, respondió escuetamente con un significativo: «Ya veremos, ya veremos», una frase que deja en el aire si finalmente habrá algún gesto privado entre ambos.

Mientras tanto, Ana María Aldón atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Tras un tiempo alejada del foco mediático y centrada en su familia debido a los problemas de salud de varios seres queridos, la colaboradora ha decidido volver a compartir parte de su felicidad anunciando que la boda con Eladio ya tiene fecha. Aunque todavía no ha querido desvelar ni el lugar ni el día exacto del enlace, sí ha adelantado que será una celebración muy íntima en la que tanto su hija Gemma Aldón como José María tendrán un papel muy especial. Tampoco ha querido confirmar si será ella misma quien diseñe su vestido de novia, manteniendo el misterio sobre uno de los detalles más esperados.

Ana María Aldón y Eladio fueron captados recientemente disfrutando de unos días de descanso en el sur de España. Visiblemente enamorados, ambos confesaban sentirse «muy felices» e «ilusionados» con los preparativos del enlace, aunque evitaban entrar en detalles. «Algo se sabe, pero no te lo puedo contar», respondía la colaboradora entre sonrisas, alimentando las especulaciones sobre una posible exclusiva en la que desvele todos los secretos de su boda.

La historia de amor entre Ana María Aldón y Eladio, cabe recordar, comenzó meses después de la ruptura definitiva con José Ortega Cano y ha ido consolidándose con el paso del tiempo. La pedida de mano, realizada en directo en el programa Fiesta en 2024, marcó un antes y un después para la pareja, que ahora ultima los detalles de un enlace que pondrá el broche de oro a una relación estable y alejada de las polémicas.