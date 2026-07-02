Albert Rivera ha abierto su corazón para hablar de las dos relaciones más importantes de su vida. El expolítico ha dedicado unas emotivas palabras tanto a Mariona Saperas, madre de su hija Daniela, como a la cantante Malú, con quien tuvo a la pequeña Lucía, durante su entrevista en Plano General, el programa de Genaro Castro.

En un momento de la conversación, el periodista le preguntó por su vida personal y por cómo había vivido la atención mediática: «Estuviste con Mariona Saperas, tuvisteis una hija, Daniela, y también es conocida tu relación con la cantante Malú, de la que nació Lucía. En las cosas del amor te ha ido razonablemente bien. Ahora sé que tienes pareja, porque se ve por ahí en las redes y en las revistas. ¿Te sentías más perseguido por la prensa política o por la prensa del corazón?».

Rivera aprovechó entonces para hacer una puntualización sobre su pasado sentimental antes de sincerarse sobre las madres de sus hijas. «Bueno, primero estuve con Mariona, como dices, fue mi pareja y la madre de Daniela; también con Malú, la madre de Lucía, pero no me he casado nunca todavía. Pero bueno, sí, he estado en pareja, que es lo mismo, y tengo hijas, que es lo mismo. Yo me considero afortunado; he estado con buena gente. Tengo dos hijas que son mi mejor legado, lo mejor que voy a dejar en este mundo el día que me vaya. No tengo ninguna duda de que son mis dos hijas».

Con estas palabras, el que fuera líder de Ciudadanos dejó entrever el momento personal que atraviesa, alejado desde hace años de la primera línea política y cada vez más reservado con su vida privada.

La diferencia entre la paternidad de Daniela y Lucía

No es la primera vez que Rivera habla de la importancia que tienen sus hijas en su vida. Hace unos meses, durante su participación en el pódcast La fórmula del éxito, de Uri Sabat, confesó que la política le hizo perderse muchos momentos junto a Daniela, fruto de su relación con Mariona Saperas. «Yo tenía una hija pequeña que veía mucho menos de lo que me gustaba verla, aunque hacía virguerías y me cogía vuelos de una punta a otra de España para estar un día con ella o una tarde», reconoció.

La situación fue muy distinta con el nacimiento de Lucía. La pequeña llegó al mundo cuando Rivera ya había decidido abandonar la política tras presentar su dimisión como presidente de Ciudadanos. «Justo nació cuando yo di la rueda de prensa de mi dimisión. Yo ya sabía que iba a ser padre, pero todavía no era público», explicó entonces, admitiendo que ese cambio de rumbo le permitió disfrutar de una paternidad mucho más presente.

Su nueva etapa junto a Carla Cotterli

Tras su mediática relación con Malú, Albert Rivera mantiene actualmente una discreta relación con Carla Cotterli. Aunque ambos intentan preservar su intimidad, el exdirigente político ya dejó entrever cómo afronta este nuevo capítulo de su vida durante su participación en 100 % Únicos. «Estoy empezando con una chica ahora, pero la vida son etapas. Y esta nueva etapa quiero tomármela con calma, paso a paso», aseguró.

Lejos del foco político que marcó durante años su trayectoria y también del intenso seguimiento de la prensa del corazón que acompañó su romance con Malú, Rivera parece haber encontrado un equilibrio en el que sus hijas ocupan el lugar más importante. Así lo ha dejado claro con una de las reflexiones más personales que ha compartido hasta la fecha: considera a Daniela y Lucía su «mejor legado» y asegura sentirse «afortunado» por las personas con las que ha compartido su vida.