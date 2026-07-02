Mis libros favoritos LGTBIQ+ para celebrar el Orgullo

Con motivo de la celebración del Orgullo LGTBIQ+, desde recomendaciones literarias de OKDIARIO os propongo cuatro de mis libros favoritos con personajes queer. Son, en la mayoría de los casos, descubrimientos recientes, obras que me han impactado por temática y estilo y que deberían ser clásicos, no solo de nicho, sino de la literatura en general.

‘El edredón de mármol’ de David Leavitt

SINOPSIS OFICIAL: Una colección de cuentos sugerente y sutil. En El cruce de San Gotardo, una madre americana típica de Leavitt lleva a sus dos hijos adolescentes a viajar por Europa; les acompaña un joven pariente pobre y culto… fascinado por un jovencito. En Caja negra, un decorador muere en un accidente de aviación, y deja viudo a Bob, su compañero, quien recibe la visita del profesor que acompañaba al grupo de jovencitos que viajaban en el avión, y trae consigo un vídeo, y una extraña proposición… En El edredón de mármol, Tom, el canguro de todos los hijos varones de sus amigos heterosexuales, es asesinado en un episodio oscuro…

OPINIÓN: David Leavitt es toda una institución literaria en Estados Unidos. Siempre comprometido con el colectivo LGTBIQ+. El escritor fue pionero en contar ciertas historias sin tapujos. Esta colección de cuentos es sublime, hipnótica e incluso inquietante. Si te interesa más del autor, recomiendo encarecidamente su primera novela, El lenguaje perdido de las grúas, una de las obras que más marcaron mi adolescencia.

‘Algún día este dolor te será útil’ de Peter Cameron

SINOPSIS OFICIAL: James Sveck, el narrador de esta novela, es un adolescente inteligente y precoz, ha terminado el colegio y durante el verano trabaja en la galería de arte que su madre tiene en Manhattan y en la que casi nunca entra nadie. Pese a haber sido admitido en la prestigiosa Universidad de Brown, no está seguro de querer ir; lo que de verdad le gustaría es comprarse una casa en el campo y pasarse el día leyendo, sin ser molestado; detesta relacionarse con gente de su edad, a la que evita y con la que piensa que no tiene nada en común.

OPINIÓN: Un adolescente especial vagando por las calles de Nueva York mientras analiza el mundo que le rodea. La premisa, obviamente, recuerda a El guardián entre el centeno, obra con la que tiene muchos puntos en común, aunque, a diferencia del clásico de Salinger, Algún día este dolor te será útil es mucho más luminosa y optimista, pero no por ello cursi o superfluo; al revés. Peter Cameron habla con una elegancia superior de la salud mental y de cómo encajar en un entorno que no entendemos.

‘En la Tierra somos fugazmente grandiosos» de Ocean Voung

SINOPSIS OFICIAL: Un hijo le escribe una larga carta a su madre, que no sabe leer. La carta es en realidad un examen de conciencia, un repaso a los elementos clave que han ido conformando su identidad: como hijo de una familia de vietnamitas que huyeron de su país rumbo a Estados Unidos y como joven que descubre y asume su homosexualidad.

El entorno familiar del chico se compone de la abuela –ahora anciana y moribunda–, que tuvo que marcharse de Vietnam con sus hijas después de pasar por experiencias muy duras para sobrevivir acabada la guerra: se había casado con un militar estadounidense y años después del triunfo del Vietcong la familia fue evacuada a Filipinas, donde pasó un tiempo en un campo de refugiados, y desde allí emigró a América. Hay también un padre maltratador y ausente, que fue arrestado por agredir a su esposa. Y está la madre maltratada, que trabaja en un salón de manicura y mantiene una compleja relación con su hijo. Y, por último, el joven protagonista de esta historia, que creció en Hartford, Connecticut, sufrió acoso escolar por su doble marginalidad –como inmigrante y como homosexual– y descubrió siendo un adolescente el amor y la sexualidad con Trevor…

OPINIÓN: De lectura reciente, esta novela inspirada en la infancia del autor, es abrumadora y bellísima. Se nota que Ocean Young es poeta, por lo que utiliza la prosa con lirismo único. Más allá de la sexualidad del protagonista, el libro nos habla de nuestra identidad, la lucha de clases y las barreras idiomáticas y sociales. Una obra de arte.

‘La mala costumbre’ de Alana S. Portero

SINOPSIS OFICIAL: Narrada desde una singular y desgarradora voz en primera persona, La mala costumbre recorre la adolescencia de una niña atrapada en un cuerpo que no sabe habitar, que intenta comprenderse a sí misma y al mundo en el que vive, desde su infancia en una familia de clase obrera en el barrio de San Blas, arrasado por la heroína en los años ochenta, hasta las noches clandestinas en el centro de Madrid de los noventa. Como en una versión bastarda del viaje del héroe, yonquis, divas pop y ángeles caídos la acompañan en un viaje vital en el que, al final, serán otras mujeres quienes le ayuden a superar la violencia que encuentra a cada paso.

OPINIÓN: Poco se puede decir más de uno de los fenómenos literarios más importantes de nuestro país de los últimos años. Todo un himno a la lucha personal con saber quién eres y un retrato tan demoledor como poético y tierno de los márgenes sociales.