Ahora es una de las famosas más queridas de España, pero a los 9 años sufrió bullying: «Un día me tiraron piedras»

En un momento profesional marcado por los nuevos retos y la exposición mediática, Lara Álvarez ha vuelto a abrir una de las etapas más dolorosas de su vida: el acoso escolar que sufrió durante la infancia.

La periodista y presentadora, hoy convertida en uno de los rostros más populares y queridos de la televisión, ha compartido un testimonio profundamente personal sobre las consecuencias emocionales del bullying y el largo proceso que necesitó para reconciliarse consigo misma.

La asturiana atraviesa actualmente una etapa ilusionante. Próximamente participará como concursante en El desafío, un giro inesperado en una trayectoria en la que siempre había ocupado el papel de presentadora. Acostumbrada a narrar aventuras ajenas, será ahora ella quien se enfrente a pruebas físicas y emocionales extremas.

La pesadilla de Lara Álvarez

Hoy es una de las famosas más queridas de España, pero detrás de esa imagen de fortaleza y seguridad, arrastra heridas que comenzaron a muy temprana edad. El pasado 4 de mayo, durante su entrevista en Y ahora Sonsoles junto a Sonsoles Ónega, recordó algunos de los episodios que marcaron su infancia y que todavía hoy permanecen muy presentes en su memoria.

«Ha sido un proceso muy largo poder reencontrarme con esa niña y ahora poder cogerla de la mano», confesó emocionada. Sus palabras reflejan una realidad que afecta a miles de menores y que, en muchas ocasiones, deja secuelas psicológicas difíciles de superar incluso en la edad adulta.

El inicio del acoso coincidió con uno de sus primeros éxitos televisivos. Con apenas nueve años, Lara comenzó a ganar popularidad tras participar en Menudo show, una experiencia que, lejos de traerle únicamente alegría, provocó el rechazo de algunos compañeros de colegio.

«Llegar y que nadie te hable porque ganas es tremendo. No lo entiendes y acabas pensando qué has hecho mal», recordó. Lo que comenzó como aislamiento derivó con el tiempo en insultos, humillaciones y agresiones constantes. La presentadora explicó que durante años convivió con el miedo y la sensación de no encajar, aunque siempre tuvo claro que el problema no estaba en ella.

El mensaje de Lara Álvarez

Lara Álvarez ha lanzado un mensaje a los menores que puedan estar atravesando situaciones similares. «Si hay niños escuchándome, que lo digan en alto y se lo cuenten a sus padres. No tenemos herramientas. El bullying no se supera de la noche a la mañana», afirmó con contundencia.

Entre los recuerdos que aún conserva, hay uno especialmente doloroso: el día en que comprendió que la situación había cambiado para siempre. «Entré en clase y nadie me hablaba. Mi compañero de mesa me dijo: no me hables porque me vas a crear un problema», relató. Aquella escena, aparentemente cotidiana, se convirtió para ella en el inicio de una etapa marcada por la ansiedad y la inseguridad.

Un relato muy doloroso

La comunicadora ya había compartido parte de esta experiencia en el proyecto Fundación ColaCao, dentro de la campaña Educando contra el bullying. Allí detalló algunos de los episodios más duros que sufrió durante aquellos años. «Recuerdo recibir balonazos en el patio, que un día me tiraron piedras o que me pegaran un chicle en el pelo. Que me siguieran con insultos hasta el portal de mi casa era algo habitual», comenta al respecto.

Uno de los momentos que más la marcó tuvo relación con un problema de salud de su madre. Lara decidió confiar esa situación personal a una compañera, pero la información terminó siendo expuesta públicamente en clase. «Lo dijo en alto delante de todos. Me rompí y me fui del aula. En ese momento sientes que el mundo se para», recordó.

Con el paso del tiempo, la situación se volvió tan insostenible que terminó cambiándose de colegio. Sin embargo, ni siquiera ese cambio logró alejar completamente el problema. Coincidió nuevamente con una de las personas implicadas en el acoso y los episodios volvieron a repetirse. «Era como vivir una pesadilla. Empezaron la ansiedad y los dolores de cabeza. Al día siguiente ya eran tres personas esperándome», reconoció.

Finalmente, la intervención del jefe de estudios de su centro educativo resultó decisiva para frenar aquella dinámica. Años después, Lara Álvarez insiste en la importancia de denunciar y pedir ayuda. «Comparto esta historia únicamente para ayudar a entender que se sale de esto, aunque cuando estás dentro parezca imposible», señaló.

Lara Álvarez no ha estado sola

La presentadora ha explicado que encontró refugio en su entorno más cercano. Sus padres, su hermano y especialmente su abuela se convirtieron en pilares fundamentales durante los momentos más complicados. Precisamente al hablar de ella no pudo evitar emocionarse.

«Todavía me cuesta hablar de su imagen porque el vínculo era muy especial. La siento conmigo constantemente. Cada cosa que hago se la dedico de alguna manera», confesó durante la entrevista en Antena 3, su nueva casa profesional. Como era de esperar, sus declaraciones ya han sido aplaudidas por todos sus seguidores.