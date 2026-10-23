Paloma Rocasolano, la gran aliada de Leonor en los Princesa de Asturias: el lugar estratégico que ocupa lejos de la Reina Sofía

Paloma Rocasolano, madre de la Reina Letizia y abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía, es una de las presencias habituales en los Premios Princesa de Asturias, que se celebran cada año en el Teatro Campoamor de Oviedo. Aunque siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado del protagonismo mediático, su asistencia a esta cita refleja el apoyo que brinda a su nieta mayor en uno de los actos más importantes de su agenda institucional. Desde la boda de Letizia y Felipe VI, celebrada en 2004, Rocasolano ha acudido prácticamente todos los años a la ceremonia, con la excepción de 2020, cuando las restricciones por la pandemia alteraron el desarrollo habitual del evento.

A diferencia de la Reina Sofía, que suele seguir la ceremonia desde un palco situado en altura, Paloma Rocasolano ocupa habitualmente una butaca en la platea, cerca del pasillo por el que pasa la Familia Real. Desde allí puede seguir de cerca la llegada de los Reyes y sus nietas, así como los discursos y los momentos más destacados de la entrega de premios. Su ubicación también ha permitido captar en distintas ocasiones gestos espontáneos de complicidad con Leonor y Sofía, como los saludos y los choques de manos que dejan ver la relación cercana que mantiene con ambas. Sin necesidad de ocupar el centro de la escena, la madre de la Reina acompaña así a la heredera en una jornada especialmente significativa para ella.