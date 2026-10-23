Paloma Rocasolano, la gran aliada de Leonor en los Princesa de Asturias: el lugar estratégico que ocupa lejos de la Reina Sofía
Paloma Rocasolano se ha convertido en una presencia habitual en los Premios Princesa de Asturias
Desde 2004, Paloma ha acudido a la ceremonia prácticamente en todas sus ediciones, con la excepción de 2020
Su asistencia representa un apoyo familiar discreto y constante a Leonor en su camino como futura Reina
Paloma Rocasolano, madre de la Reina Letizia y abuela de la princesa Leonor y la infanta Sofía, es una de las presencias habituales en los Premios Princesa de Asturias, que se celebran cada año en el Teatro Campoamor de Oviedo. Aunque siempre ha mantenido un perfil discreto y alejado del protagonismo mediático, su asistencia a esta cita refleja el apoyo que brinda a su nieta mayor en uno de los actos más importantes de su agenda institucional. Desde la boda de Letizia y Felipe VI, celebrada en 2004, Rocasolano ha acudido prácticamente todos los años a la ceremonia, con la excepción de 2020, cuando las restricciones por la pandemia alteraron el desarrollo habitual del evento.
A diferencia de la Reina Sofía, que suele seguir la ceremonia desde un palco situado en altura, Paloma Rocasolano ocupa habitualmente una butaca en la platea, cerca del pasillo por el que pasa la Familia Real. Desde allí puede seguir de cerca la llegada de los Reyes y sus nietas, así como los discursos y los momentos más destacados de la entrega de premios. Su ubicación también ha permitido captar en distintas ocasiones gestos espontáneos de complicidad con Leonor y Sofía, como los saludos y los choques de manos que dejan ver la relación cercana que mantiene con ambas. Sin necesidad de ocupar el centro de la escena, la madre de la Reina acompaña así a la heredera en una jornada especialmente significativa para ella.
La presencia de Rocasolano en Oviedo se ha convertido, con el paso de los años, en una constante de esta cita. Su asistencia adquiere un significado especial desde que Leonor comenzó a participar en los actos vinculados a su título de princesa de Asturias, en 2014. Desde entonces, su abuela ha podido acompañarla en una etapa clave de su formación institucional, mientras la joven asume progresivamente mayores responsabilidades como futura Reina. Una forma de respaldo familiar que Paloma ejerce desde la discreción, sin declaraciones públicas ni una exposición que desvíe la atención del papel de su nieta.
El look de Paloma Rocasolano en los Premios Princesa de Asturias 2026
En cuanto a su presencia estética, Paloma Rocasolano ha vuelto a demostrar un estilo elegante, sobrio y muy personal, capaz de combinar discreción con detalles de gran interés visual. Para esta edición de los Premios Princesa de Asturias, Rocasolano eligió un conjunto de tweed en el que se entremezclaban hilos blancos, azul celeste y azul eléctrico. El dos piezas, compuesto por una blazer y un vestido a la altura de la rodilla, es una elección que bien podría haber firmado su hija, muy aficionada a las texturas de este tejido de origen escocés.
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