Qatar ha amanecido con una triste noticia. Hamad bin Khalifa Al Thani, el ex emir que transformó el pequeño emirato del Golfo en una potencia internacional, ha muerto a los 74 años. La noticia ha sido confirmada por el Diwan Amiri, la sede oficial del gobierno y la oficina administrativa del Emir, a través de un comunicado oficial difundido en redes sociales y que rápidamente ha conmocionado al país.

Como bien reflejan en el mensaje difundido: ”Con corazones que creen en el decreto y el destino de Alá, el Diwan Amiri lamenta el fallecimiento del gran líder de la nación, que Alá tenga misericordia de él, Su Alteza el Emir Paterno, el jeque Hamad bin Khalifa Al Thani, quien falleció esta mañana, el 27 de Muharram de 1448, correspondiente al 12 de julio de 2026, a la edad de 74 años”

Hamad bin Khalifa fue emir de Qatar desde 1995 hasta 2013, año en el que sorprendió al mundo al abdicar voluntariamente en favor de su hijo, Tamim bin Hamad Al Thani, que desde entonces ocupa el trono del emirato. Durante sus 18 años de mandato, el antiguo soberano impulsó una profunda modernización del país y convirtió a Qatar en uno de los grandes actores políticos y económicos del planeta gracias al desarrollo de la industria del petróleo y, especialmente, del gas natural.

También fue el gran impulsor de Al Jazeera, la cadena de televisión que revolucionó el panorama mediático del mundo árabe y que llegó a convertirse en una referencia internacional, especialmente durante la guerra de Irak, donde su cobertura generó importantes críticas y tensiones con Estados Unidos.

Durante los años que estuvo en el poder, el ex emir quiso cambiar su país y lo posicionó en un nivel mucho más alto. Su ambición llevó a Qatar a ocupar un lugar privilegiado en el escenario internacional y a convertirse en sinónimo de influencia, lujo y poder. Bajo su liderazgo llegaron grandes inversiones, alianzas estratégicas y proyectos que terminarían colocando al emirato en un importante puesto de poder internacional.

Su última gran aparición pública de alcance internacional tuvo lugar durante el Mundial de Fútbol de 2022, celebrado precisamente en Qatar. Un campeonato que estuvo rodeado de polémica desde antes incluso de comenzar y que provocó el rechazo de algunos artistas internacionales como Rod Stewart, Dua Lipa o Shakira, quienes decidieron no participar en los actos vinculados al torneo alegando cuestiones relacionadas con los derechos humanos y las condiciones laborales en el país anfitrión.

Sin embargo, para Qatar aquel Mundial supuso un antes y un después. Era la primera vez que un país árabe organizaba la competición y Hamad bin Khalifa recibió una cálida ovación durante el partido inaugural, en un reconocimiento simbólico al hombre que llevaba décadas trabajando para proyectar la imagen internacional del emirato.

Junto a él siempre apareció otra de las grandes figuras de la región: Mozah bint Nasser. Considerada una de las mujeres más elegantes e influyentes del mundo árabe, la jequesa se convirtió en mucho más que una consorte. Su figura trascendió el protocolo y logró construir una importante red de relaciones internacionales con líderes políticos, empresarios y miembros de las principales casas reales europeas. A su vez, también consiguió posicionarse entre las mujeres mejor vestidas del mundo, puesto que su estilo era impecable.

La jequesa Mozah abrió además un camino que posteriormente seguirían otras mujeres del Golfo, desempeñando un papel relevante en ámbitos como la educación, el activismo, la diplomacia y el denominado poder blando de Qatar. Su presencia en actos internacionales y sus estilismos la convirtieron en un auténtico icono de elegancia, dejando imágenes que todavía hoy siguen dando la vuelta al mundo y compartiendo momentos mucho más cercanos y personales, como el encuentro que protagonizó junto a Georgina Rodríguez y sus hijos.

Con el fallecimiento de Hamad bin Khalifa Al Thani desaparece el hombre al que muchos atribuyen la transformación de un pequeño Estado del Golfo en una potencia diplomática, económica y mediática de alcance global.