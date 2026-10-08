El ex príncipe Andrés, ahora conocido oficialmente como Andrew Mountbatten-Windsor, ha conseguido este jueves una importante victoria en su batalla legal contra la Policía del Valle del Támesis. Las órdenes judiciales que permitieron a los agentes registrar dos de sus propiedades en el marco de la investigación relacionada con sus vínculos con Jeffrey Epstein han sido declaradas ilegales.

El acuerdo entre la Policía y el equipo legal del ex duque de York ha sido confirmado durante una vista celebrada en el Tribunal Superior de Londres. El juez Nicholas Hilliard ha señalado que se cometieron errores significativos en el proceso utilizado para obtener las órdenes de registro. En concreto, la Policía solicitó las órdenes bajo una disposición legal que no correspondía al caso y el juez que las concedió no valoró adecuadamente si parte del material que podía ser incautado estaba protegido legalmente.

Las órdenes afectaban a dos de las propiedades vinculadas al ex príncipe Andrés: su residencia en la finca de Sandringham y Royal Lodge, su antigua vivienda en Windsor. Los registros se produjeron en febrero, coincidiendo con su detención por sospechas de mala conducta en el ejercicio de funciones públicas.

La resolución supone un revés para la Policía del Valle del Támesis, que mantiene abierta la investigación. Sin embargo, el juez ha dejado claro que la anulación de las órdenes no significa que la investigación completa sea ilegal ni que haya llegado a su fin. La Policía ha aceptado que las órdenes deben quedar anuladas, pero sostiene que sus pesquisas continúan.

La batalla judicial emprendida por el ex príncipe Andrés buscaba precisamente cuestionar la legalidad de las actuaciones policiales y el procedimiento utilizado para acceder a determinados documentos y dispositivos. Ahora, sus abogados han conseguido que esas órdenes sean anuladas, aunque queda por resolver qué ocurrirá con el material que fue incautado durante los registros.

La Policía pretende conservar parte de ese material amparándose en otra disposición legal, una cuestión que deberá ser examinada por el Tribunal Superior en una próxima fase del procedimiento. Por tanto, la victoria obtenida por Mountbatten-Windsor tiene un alcance concreto: afecta a la legalidad de las órdenes de registro, pero no supone el cierre del caso que investiga la Policía.

El fallo llega apenas unos días después de que Buckingham Palace confirmara que no financiará la batalla judicial del ex príncipe Andrés contra la Policía. El rey Carlos III habría dejado claro que los fondos privados que proporciona a su hermano no deben utilizarse para sufragar esta revisión judicial.

De momento, el ex príncipe Andrés no ha realizado declaraciones públicas sobre la resolución. La investigación policial continúa mientras su equipo legal suma una primera victoria en los tribunales: las órdenes que permitieron registrar sus propiedades han quedado oficialmente anuladas por ilegales.