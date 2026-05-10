Estos son los sobresalientes que sacó el Rey Felipe en Derecho: lo que no sabías sobre sus notas de la universidad

La etapa universitaria de la princesa Leonor está dando mucho de qué hablar. Después de completar tres años de formación militar en las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, iniciará próximamente sus estudios superiores en la Universidad Carlos III de Madrid, una experiencia que afrontará con una circunstancia poco habitual: llegará a las aulas con casi 21 años, una edad superior a la de la mayoría de sus futuros compañeros.

Durante los próximos años, doña Leonor contará con el ejemplo más cercano posible: el de su padre, Felipe VI. El monarca recorrió hace décadas un camino similar, compaginando su condición de heredero con una formación académica diseñada para prepararlo de cara a sus futuras responsabilidades institucionales.

Aunque el contexto social era muy distinto al actual, el paso del Rey por la universidad sigue despertando interés, especialmente por el excelente nivel académico que alcanzó. Nosotros tenemos todos los datos.

El paso del Rey Felipe por la universidad

Fue en 1988 cuando el entonces príncipe de Asturias cruzó por primera vez las puertas de la Universidad Autónoma de Madrid para comenzar la licenciatura de Derecho. La llegada del heredero a una universidad pública generó entonces una enorme expectación mediática, aunque desde el primer momento la intención de la Casa Real fue que desarrollara una vida académica lo más normal posible dentro de las inevitables medidas de seguridad que rodeaban su figura.

Felipe acudía a clase de manera presencial, realizaba exámenes y trabajos como el resto de alumnos y participaba en la dinámica universitaria habitual. La diferencia más visible era la presencia constante de escoltas, un dispositivo que también acompañará a la princesa Leonor durante su futura experiencia académica.

Durante cinco años cursó la licenciatura de Derecho, aunque su formación no se limitó únicamente al ámbito jurídico. Paralelamente estudió ocho asignaturas de Ciencias Económicas y Empresariales, ampliando así una preparación orientada a ofrecerle una visión más completa del funcionamiento político, económico y administrativo del Estado.

Una formación muy exigente

La preparación académica del futuro rey no terminaba al abandonar las aulas universitarias. Según se conoció años después, don Felipe complementaba sus estudios con clases particulares impartidas en el Palacio de la Zarzuela. El objetivo era reforzar materias especialmente relevantes dentro de la formación de un futuro jefe de Estado.

De acuerdo con informaciones publicadas en su momento, el entonces príncipe recibía dos horas semanales de Historia impartidas por la prestigiosa catedrática Carmen Iglesias, una de las figuras intelectuales más influyentes de la España contemporánea y posteriormente integrante de la Real Academia Española. A ello se sumaban cuatro horas semanales de francés con el profesor Jean Croissat, fortaleciendo así un perfil académico muy orientado a la preparación diplomática e institucional.

Las excelentes notas del Rey

Las notas de Felipe VI han despertado mucha curiosidad. Actualmente, un expediente académico de estas características estaría protegido por la legislación relativa a la privacidad y a la protección de datos. Sin embargo, a comienzos de los años noventa la situación era distinta y parte de esa información terminó trascendiendo públicamente.

Fue en 1993 cuando el libro Así es el Príncipe. Vida del futuro Rey de España, escrito por los periodistas José Apezarena y Carmen Castilla, reveló las calificaciones obtenidas por el entonces heredero durante su etapa universitaria. La publicación despertó un enorme interés, ya que permitía conocer de cerca una faceta muy poco visible de quien algún día ocuparía el trono de España.

Y lo cierto es que el expediente académico de Su Majestad destacó notablemente por encima de la media. En la licenciatura de Derecho obtuvo una matrícula de honor, 14 sobresalientes y 8 notables repartidos entre 25 asignaturas, unos resultados que reflejaban una trayectoria constante y académicamente sólida.

A esas cifras se añadían además los resultados obtenidos en las materias relacionadas con Ciencias Económicas y Empresariales. En ese ámbito logró cuatro sobresalientes, tres notables y un aprobado, además de contar con dos asignaturas convalidadas.

Las calificaciones reforzaron entonces la imagen de un heredero serio y aplicado, algo especialmente importante en una etapa en la que la monarquía española trabajaba por consolidar una percepción de modernidad, preparación y estabilidad institucional.

Un ejemplo perfecto

Décadas después, la experiencia universitaria de Felipe VI se ha convertido inevitablemente en una referencia para Leonor de Borbón. Aunque la heredera afrontará una realidad muy distinta, marcada por la exposición permanente de las redes sociales y un nivel de escrutinio mediático todavía mayor, en Zarzuela consideran fundamental que complete una formación académica lo más normalizada posible.

La princesa comenzará ahora una etapa decisiva dentro de su preparación institucional, del mismo modo que lo hizo su padre a finales de los años ochenta. Y aunque cada generación afronta desafíos distintos, el brillante expediente universitario de Felipe VI sigue siendo, décadas después, uno de los capítulos más comentados de su juventud y una muestra del rigor con el que fue preparado para ejercer algún día como jefe del Estado.