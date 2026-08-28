Así podría ser el entierro del rey Harald de Noruega: cortejo fúnebre, mausoleo real y una gran incógnita entre los invitados

La Casa Real de Noruega está de luto. Este viernes, 28 de agosto, el rey Harald ha fallecido a los 89 años tras permanecer varios días ingresado en el hospital a causa de una anemia hemolítica que, finalmente, se complicó por una infección bacteriana. Su muerte marca el final de uno de los reinados más longevos del país, así como también abre un periodo de importantes cambios en el seno de la institución.

Tras conocerse la triste pérdida del soberano, una de las preguntas más repetidas es cómo se reorganizará la Familia Real y cuáles serán los próximos pasos de la Corona. Aunque lo cierto es que, al mismo tiempo, todas las miradas también están puestas en los actos previstos que se realizarán para despedir al rey, entre los que destaca especialmente el funeral, donde sus familiares, allegados y representantes institucionales podrán darle su último adiós.

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Aunque por ahora la fecha y el programa definitivo no han sido publicados, el precedente de los últimos monarcas noruegos permite anticipar buena parte del escenario. En 1991, cuando murió Olav V, la ceremonia se llevó a cabo en la Catedral de Oslo, por lo que se espera que, en esta ocasión, se repita el mismo patrón: los restos mortales del monarca trasladados en un solemne cortejo fúnebre escoltado por la Guardia Real y las Fuerzas Armadas desde el Palacio Real hasta la catedral. Siguiendo esta premisa, una vez terminada la misa, se dirigirán hacia la Fortaleza de Akershus, a orillas del fiordo de Oslo, donde, como ya se había confirmado hace tiempo, el soberano será enterrado en el mausoleo.

Allí, se albergan ya los restos de Haakon VII y la reina Maud (los primeros monarcas de la Noruega independiente), y los de Olav V y la princesa Marta (padres del recién fallecido). Un recinto que, con la llegada de Harald, se convierte por excelencia en el lugar de descanso de la monarquía de Noruega. Cabe destacar que en el protocolo monárquico actual existe una distinción muy clara entre los funerales de Estado, los cuales son masivos e incluso televisados, y la sepultura o entierro del cuerpo. Y es que esta última parte se lleva a cabo en la más estricta privacidad e intimidad, por lo que la presencia de las cámaras no está permitida.

Hasta el momento, la lista oficial de los invitados que se prevé que estén presentes en esta multitudinaria despedida no se ha hecho pública. No obstante, el funeral de Olav V fue un desfile de multitud de miembros de casas reales europeas, líderes de gobierno y jefes de Estado. Es por ello por lo que, en esta ocasión, se espera que ocurra lo mismo, siendo de especial relevancia la asistencia de la Familia Real española, quien mantiene un estrecho vínculo con Noruega desde hace años. La Reina Letizia y el Rey Felipe no dudarán en acudir, aunque la gran incógnita es si la princesa Leonor acompañará a sus padres, ya que aunque cada vez va haciendo frente a más responsabilidades institucionales, también tiene muchos comprimisos ligados con su formación en España en los próximos días.

La capilla ardiente del rey Harald

Antes de que se realice el funeral del rey Harald de Noruega, el país guardará luto oficial durante varios días y colocarán a media asta las banderas de los edificios públicos en señal de respeto. Además, se espera que los restos del monarca sean expuestos en el Palacio Real de Oslo para que la población pueda acudir en los horarios que se establezcan para despedirse y rendir homenaje.