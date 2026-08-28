Rozalen anuncia que está embarazada de su primer hijo a los 40 años: «Pollito vasco manchego en camino»

La cantante Rozalén ha sorprendido a sus más de 700.000 seguidores de Instagram al anunciar este viernes, 28 de agosto, que está embarazada de su primer hijo. La noticia ha querido publicarla con un selfie en el que posa junto a su pareja y sostiene la ecografía del bebé que esperan ambos. «Pollito vasco manchego en camino», comenzaba a escribir.

«Desde hace cuatro meses, una nueva vida late con fuerza en mis entrañas… Entre tantas noticias tristes, ojalá os alegre esta ilusión tan gigante nuestra», añadía. Continuaba señalando que este tiempo en el que su futura maternidad acaparará su principal atención también lo utilizará para estar calmada y seguir creando, desde canciones hasta un nuevo libro y «una criatura» que ahora crece dentro de ella. «Qué fuerte y emocionante es esto… Besos y amores a montones», concluía.

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Como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en acumular multitud de mensajes de enhorabuena, entre los que han destacado los de algunos rostros conocidos como Belén Cuesta, Agoney, Rossy de Palma, Chambao, Dulceida, Mala Rodríguez, Mónica Carrillo, Blanca Suárez, Niña Pastori, Kira Miró, Cristina Castaño o David Bisbal, entre otros muchos. «¡Enhorabuena, cariño!», «Te mereces lo mejor porque eres una persona maravillosa», «¡Qué gran noticia!», «Por aquí estamos todos emocionados», «Ay, que pollito siga creciendo sano y feliz en tu vientre», «Vaya suerte tiene ya ese bebé», escribían algunos de ellos.

Por ahora, se desconoce el sexo del hijo que espera la intérprete, así como tampoco se sabe la fecha prevista de parto; aunque si tenemos en cuenta que se encuentra en el cuarto mes de gestación, es probable que para finales de 2026 o principios de 2027 dé la bienvenida al mundo al nuevo miembro de la familia.

Rozalén es una de las cantantes más conocidas de nuestro país, pero, a la par, también es una de las celebridades que guarda cuidadosamente los detalles de su faceta más personal. De hecho, son pocos los datos que se conocen. Es por ello por lo que su actual pareja, apodado como Bonzo en Instagram, se mantiene en un perfil bajo de cara a la vida pública. Tanto es así que se desconoce cuándo comenzaron a salir. Solo se sabe que fue en el verano de 2025 cuando publicaron sus primeras imágenes juntos en el universo 2.0. «Normal que todo el mundo te quiera. Me ha tocado la lotería contigo», escribía la artista por aquel entonces.

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Las reflexiones de Rozalén sobre la maternidad

Aunque siempre se ha mostrado muy reacia a compartir detalles de su intimidad, durante la entrevista que concedió en el programa Fuera del mapa a Chicote, Rozalén habló abiertamente sobre la maternidad. Por aquel entonces, tenía 35 años y confesó que cuando se planteaba tener un hijo, siempre era una cuestión que le costaba mucho gestionar. «Es muy difícil porque a mí me planean la vida a dos años vista, entonces nunca es buen momento», explicaba. Utilizando un tono bromista, Rozalén comentó que, en el caso de no poder convertirse en madre biológica, sus hijos serían las canciones que escribe. Finalmente, todo ha cambiado y, a pesar de que ha sido un tema que le ha causado varios quebraderos de cabeza, a día de hoy se ha convertido en una gran ilusión para ella y para su pareja.