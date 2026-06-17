Soy maquilladora y éste es el detalle que debes tener en cuenta si eres mayor de 50 y vas a maquillarte los ojos: envejece tu mirada

Hay un detalle que debes tener en cuenta si eres mayor de 50 y vas a maquillarte los ojos, quizás estés envejeciendo tu mirada sin saberlo. Estamos viviendo unos días en los que necesitamos un extra de buenas sensaciones y para hacerlo, nada mejor que el maquillaje adecuado que queremos ver al otro lado del espejo. La tendencia es hacer siempre lo mismo, para conseguir los mismos resultados, sin tener en cuenta un factor importante.

El paso del tiempo es inevitable, nos guste o no, vamos a gastarnos una gran cantidad de dinero en unos productos que deberemos adaptar poco a poco a nuestras necesidades. Es importante disponer de cada uno de los elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Un cambio de ciclo que quizás hasta el momento no sabíamos que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En unas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta y podría acabar generando alguna que otra sorpresa inesperada. El paso del tiempo es un factor que afecta a nuestro maquillaje y puede jugar en nuestra contra.

Envejece tu mirada este detalle

Hay un detalle que puede hacernos ganar años, sin esperarlo, un pequeño gesto que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos hará pensar en un cambio destacado en estos días que tenemos por delante y que acabaremos obteniendo de una forma muy diferente.

Este maquillaje que debe sacarnos el máximo partido posible, puede acabar siendo del todo contraproducente, con algunos elementos que quizás hasta el momento no habíamos visto en consideración en estos días en los que todo puede ser posible.

Tus ojos son el reflejo del alma y con determinados detalles estás haciendo que ganen años. Pese a que la mirada es una de las partes del cuerpo que más envejece a toda velocidad, con esas arrugas de expresión inevitables, no debemos dejar de reír y de cuidarnos un poco más.

Con el maquillaje podemos quitarnos años, pero cuidado, porque acabaremos obteniendo un extra de cambios que quizás hasta ahora no sabíamos. Un cambio de tendencia que debemos aplicar lo antes posible, a medida que vamos cumpliendo años y nos aparecen algunos signos imborrables del paso del tiempo.

Esta maquilladora nos explica cómo maquillarnos a partir de los 50

A partir de los 50 nos pide el rostro una serie de elementos que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Sobre todo, si tenemos en cuenta que hasta el momento no sabíamos la manera de hacernos restar años o iluminar una mirada cuyo objetivo es desprender luz y vida.

Los expertos de Maybelline NewYork nos marcan unos pasos que deberemos seguir hasta conseguir aquello que deseamos, unos ojos más grandes y bonitos a medida que sumamos años.

PASO 1. Utiliza una sombra nude para maquillar la parte de las pestañas inferiores, con una brocha biselada. Así, crearás un efecto sombra sutil pero súper favorecedora. Hazlo desde la zona del lagrimal hasta el extremo.

PASO 2. Con una brocha de pelo suelto, marca con el mismo tono la cuenca del ojo, sin ejercer presión para que la sombra se difumine bien y no quede muy marcada. Para conseguir un efecto de mayor apertura y algo rasgado, alarga la sombra en la zona extrema ligeramente. ¡Las sombras para maquillar ojos pequeños son sólo estas!

PASO 3. Coge tu eyeliner Hyper Easy y hazte un delineado invisible: sube tu párpado presionando un dedo hacia arriba a la altura de la ceja, y pinta la línea de agua superior. Este delineado, aunque parezca invisible, abre muchísimo tu mirada.

PASO 4. Con el mismo eyeliner, delinea también la línea de pestañas superior. Empieza en el lagrimal, y termina haciéndote un rabillo largo.

PASO 5. Una máscara de pestañas que alargue y levante tus pestañas es un súper must para los ojos pequeños. Por eso, te recomendamos especialmente la máscara de pestañas Lash Lift, cuyo efecto de larga duración y de extensión de pestañas te dejará en las nubes. Aplícala desde la raíz de las pestañas con movimientos en zigzag, acelerando el movimiento en las puntas de tus pestañas.

Con algunos trucos que también deberemos empezar a poner en práctica para conseguir aquello que deseamos y más.

Define y maquilla tus cejas.

Unas cejas bien definidas y pobladas hacen que cualquier mirada resalte al instante, y además agrandan la mirada. Así que si aún no te has aventurado a usar maquillaje en tus cejas, ¡es el momento! Si además, aplicas un punto de luz en la zona inferior del arco de las pestañas el efecto se potenciará aún más.

Aplica corrector.

Algo que es súper recomendable es aplicar corrector de ojos en la zona inferior, antes de comenzar con el maquillaje. Al maquillar ojos pequeños, es importante que el área al rededor se vea impecable para que los efectos que les demos se vean potenciados. ¡Además, les dará una luminosidad genial!

Haz buen uso de tus sombras.

Darle profundidad a tus párpados es importante, para que tu mirada sea el centro de atención. Utiliza el mismo color que usas en la cuenca del ojo pero en un tono mucho más claro para resaltar el volumen de tu párpado. ¡Solo necesitas aplicarlo en el centro del párpado y en el lagrimal!

No uses sombras muy oscuras, ni mate.

Hazte amiga de las sombras que iluminen tu mirada al máximo. Por eso, ¡tus sombras favoritas no pueden ser demasiado oscuras ni mate, sino las brillantes! Además, le darán a tu mirada un toque fresco que la agrandará un montón.

Jamás apliques eyeliner negro en la línea de agua inferior.

Maquillar ojos pequeños usando este truco es uno de los errores más comunes. ¡Se nota al instante! Puedes hacer el intento y comprobarás que al aplicar el eyeliner en la línea de agua inferior haces que tu ojo se vea mucho más pequeño, y no es precisamente favorecedor. De hecho, ¡el mejor truco es aplicar eyeliner blanco! ¡Luz y apertura a tu mirada en un momento!