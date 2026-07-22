Llevamos años creyendo que las sandalias eran las protagonistas del verano y resulta que era la pedicura: es el color estrella este verano

Con la llegada del verano, las sandalias y los zapatos abiertos vuelven a convertirse en los protagonistas del armario, haciendo que la pedicura cobre un papel fundamental dentro de cualquier rutina de belleza. Este 2026, las tendencias dejan atrás los tonos demasiado oscuros para dar paso a colores frescos, luminosos y llenos de personalidad: el color estrella este verano.

Así tenemos el verde menta, el blanco lechoso y los azules pastel lideran las propuestas de los expertos, acompañados por clásicos reinventados como el rojo cereza y el coral vibrante. La temporada apuesta por acabados brillantes y colores inspirados en el mar, los helados y los paisajes veraniegos, ideales para realzar el bronceado y combinar con cualquier look.

Pedicura: el color estrella este verano

Una de las grandes inspiraciones del momento llega de la mano de Hailey Bieber. Tras la final del Mundial 2026, el 19 de julio, en la que resultó España ganadora, la modelo volvió a marcar tendencia al lucir unas uñas en un delicado tono azul cielo, un color elegante que rápidamente comenzó a ganar protagonismo entre las propuestas de belleza para este verano.

La especialista en pedicura @isar_beautystudio0 asegura que es un tono “Este pedicure en azul cielo es fresco, delicado y perfecto para el verano”. Los tonos pastel, especialmente el azul, se han convertido en una de las apuestas favoritas de celebridades y expertos por transmitir sensación de frescura y sofisticación, además de combinar fácilmente con cualquier estilo.

Verde menta

El verde menta continúa siendo uno de los colores favoritos del verano gracias a su apariencia fresca y relajante. Es perfecto para quienes desean salir de los clásicos sin apostar por un tono demasiado llamativo.

Refresca visualmente los pies.

Favorece las pieles bronceadas.

Aporta un estilo moderno y juvenil.

Combina con prendas blancas, beige y lino.

Blanco lechoso

El blanco nunca pasa de moda, pero este verano triunfa en su versión más suave y cremosa. El efecto «milky» aporta elegancia y hace que la pedicura luzca limpia durante más tiempo.

Apariencia sofisticada.

Ideal para cualquier ocasión.

Potencia el bronceado.

Acabado minimalista y elegante.

Azul cielo

El azul cielo se ha convertido en uno de los colores estrella del verano tras ser elegido por Hailey Bieber. Este tono transmite calma, recuerda al cielo despejado y combina perfectamente con los looks vacacionales.

Inspiración en las tendencias de celebrities.

Perfecto para vacaciones y playa.

Aporta luminosidad.

Muy fácil de combinar con prendas blancas y denim.

Coral vibrante

El coral sigue siendo uno de los imprescindibles del verano por su capacidad para aportar energía y resaltar el tono dorado de la piel.

Color alegre y llamativo.

Favorece todos los tonos de piel.

Ideal para looks tropicales.

Nunca pasa de moda.

Rojo cereza

Este color estrella de este verano reinventa el clásico esmalte rojo con un acabado más intenso y brillante. Es una opción elegante que funciona tanto de día como de noche.

Muy sofisticado.

Estiliza visualmente los pies.

Combina con cualquier calzado.

Acabado brillante de larga duración.

Amarillo mantequilla

Los tonos mantequilla se han convertido en una de las mayores tendencias de belleza de este año. Es un amarillo suave que aporta luz sin resultar excesivo.

Muy favorecedor.

Estilo delicado.

Perfecto para quienes buscan un toque diferente.

Ideal para manicura y pedicura a juego.

Lavanda pastel

El lavanda mantiene su popularidad gracias a su estética romántica y sencilla. Es un color versátil que transmite frescura y elegancia.

Inspirado en los tonos florales.

Muy elegante.

Aporta un aire delicado.

Combina con esmaltes nacarados.

Rosa translúcido

Los esmaltes rosa translúcidos siguen conquistando a quienes prefieren una pedicura discreta y natural. El acabado brillante proporciona un aspecto saludable y muy cuidado.

Efecto natural.

Ideal para el día a día.

Combina con cualquier look.

Muy fácil de mantener.

Paso a paso para lograr una pedicura perfecta

Antes de aplicar cualquiera de los colores tendencia, es importante preparar correctamente los pies para lograr un acabado uniforme y duradero.

Retira completamente los restos de esmalte anterior. Lava los pies con agua tibia y jabón. Exfolia la piel para eliminar células muertas. Lima las uñas con una forma recta para evitar que se encarnen. Cuida las cutículas con un aceite específico y retíralas suavemente. Aplica una base protectora antes del esmalte. Pinta dos capas finas del color elegido. Finaliza con un top coat brillante para prolongar la duración del esmalte. Deja secar completamente antes de calzarte.

Consejos útiles para lucir una pedicura impecable