Es el favorito de Sara Carbonero y se ha vuelto a poner de moda: el corte de pelo cómodo y femenino que triunfa este verano

El corte de pelo cómodo y femenino que triunfa este verano puede convertirse en toda una sensación que nos recordará a toda una guerrera, Sara Carbonero. Las veces en las que esta periodista ha lucido una melena corta han sido por una poderosa razón. Ha conseguido ser una de las supervivientes de una enfermedad que ha acabado causando estragos en estos días. Buscar un cambio radical que acabe marcando el inicio de esta novedad plena a la que nos enfrentamos.

Un giro radical que puede convertirse en la antesala de algo más, con algunas novedades que hasta la fecha no sabíamos que teníamos por delante. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede convertirse en la antesala de algo más que podría acabar siendo esencial. Sara Carbonero nos descubre la esencia de un corte de pelo que nos puede alegrar estos días de una manera muy diferente. Con la llegada de una serie de cambios que pueden acabar siendo esenciales en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Este corte de pelo es ideal para un verano marcado por los cambios.

Se ha vuelto a poner de moda este peinado de Sara Carbonero

La periodista Sara Carbonero no duda en darnos algunos detalles que puede acabar siendo esenciales. Quizás hasta el momento no sabíamos lo que puede convertirse en el mejor elemento que nos acompañará en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta.

Este corte de pelo que esperábamos puede acabar siendo el que mejor simbolice estos cambios que hasta la fecha nadie hubiera ni imaginado. Es hora de saber qué corte nos puede quedar mucho mejor de una manera que quizás se ha convertido en un elemento que puede ser esencial.

Un peinado que podría acabar siendo el que nos dará personalidad, pero también comodidad en unos días en los que cada pequeño gesto cuenta y puede convertirse en la antesala de algo más. De un verano de esos en los que nos centramos en lo importante y olvidamos lo secundario.

Esta temporada no debes dejar escapar este peinado o corte de pelo que Sara Carbonero nos descubrió en un momento de su vida en el que la vimos regresar con mucha fuerza. Una energía que desprende este corte.

Este verano triunfa este corte de pelo cómodo y femenino

Es cómodo y femenino este corte de pelo que este verano triunfa y lo hace de una manera que quizás hasta la fecha nadie hubiera imaginado. Es hora de dar un giro radical a nuestro día a día de una manera que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos redescubrir.

Antes de cualquier corte de pelo consultar con nuestra peluquería es esencial, como también lo es descubrir algunos detalles que pueden darnos aquello que necesitamos y más. Un buen plus que añadirá una comodidad máxima en estas próximas jornadas.

Tal y como nos explican los expertos de Primor: «El corte de pelo de moda es el bixie, por eso, te vamos a explicar en qué consiste aunque es muy probable que tu madre sepa de lo que estamos hablando ya que este corte de pelo no es nada nuevo, también fue tendencia en los años 90. De hecho, este corte de pelo está a medias entre un corte al estilo garçon y un corte de estilo bob. El bixie tiene exactamente esa longitud, es decir, por encima de la oreja ya que no llega a ser el corto de un pixie ni tampoco un largo bob que queda a la altura de la mandíbula. Es una mezcla entre ambos ya que el estilo del corte de pelo es claramente un pixie, sin embargo, es más largo pero tampoco llega a la altura del bob. Si hay una característica de los peinados desde los que se crea, es que son muy versátiles, pudiendo adaptarse a todo tipo de rostros, texturas y cabellos. El bixie también se puede adaptar a todo tipo de cabellos y estilos, pudiendo dejarse más o menos corto, con mayor o menor volumen, con mechas e incluso con flequillo, que como cada rentrée, vuelve con fuerza una temporada más».

Siguiendo con la misma explicación: «Todo son ventajas en este corte de pelo que triunfó entre las supermodelos y actrices de los años 90. Una de ellas es la forma de peinar ya que ofrece bastantes posibilidades que se adaptar a todo tipo de cabello. Lo puedes llevar liso, con ondas o rizado si es tu cabello natural. Pero además, hay otras opciones más de peinados que serán tendencia. Una de ellas es el efecto mojado que puedes conseguir con gomina o laca, también con accesorios, que son una de las tendencias que más se han visto este verano, o peinándolo por ejemplo con las puntas hacia afuera. Las posibilidades son bastante amplias, pudiéndose adaptar también al tipo de rostro y a la textura del cabello».