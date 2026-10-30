Claudia Chacón ya se ha operado y Andrea Canel será la siguiente: lo que se han hecho

Claudia Chacón y Andrea Canel fueron juntas a Instituto de Benito, uno de los mejores centros de cirugía estética de Madrid, en la calle Serrano. Cada una tenía una cirugía en mente y las dos han acabado con la misma cirujana, la Dra. Lucrecia Villanueva.

Claudia Chacón ya ha pasado por el quirófano. Se ha hecho una otoplastia en Madrid para corregir unas orejas de soplillo que la acomplejaban desde pequeña. Quien la ha visto en La isla de las tentaciones o en Supervivientes quizá se ha fijado en que casi nunca lleva el pelo recogido. Le encanta recogérselo, pero no se atrevía porque se le veían las orejas, ni en los platós ni por la calle.

La Dra. Villanueva recuerda lo que le contó en la primera visita: «No estaba contenta cuando se hacía una coleta porque notaba las orejas separadas. Incluso con el pelo suelto, el pelo se abría y se asomaban. Tenía que estar demasiado pendiente del peinado y era una cosa más que no la dejaba estar tranquila».

Durante La isla de las tentaciones usaba unos adhesivos que pegan la oreja a la cabeza. Con el calor de la isla se le despegaban, a veces en plena grabación, y tenía que irse un momento a ponérselos otra vez.

La otoplastia se hace con anestesia local o con anestesia local y sedación, según prefiera la paciente. «La cicatriz queda escondida en la parte de atrás de la oreja, y desde ahí modelamos el cartílago para que las orejas queden más pegadas a la cabeza», explica la cirujana. Claudia llevaba mucho tiempo queriendo operarse y está encantada con el resultado.

Andrea Canel será la siguiente. No es su primera cirugía de pecho: se operó hace un tiempo con otro cirujano y no quedó contenta con la talla. Tampoco le convencía el tamaño de las areolas. En las próximas semanas se hará un nuevo aumento de pecho en Madrid, esta vez en Instituto de Benito.

Antes de proponerle nada, la Dra. Villanueva estudió su caso: «Valoramos sus proporciones, la altura, el tórax y qué imagen final busca ella». La propuesta fue cambiar los implantes por otros de más volumen y reducir un poco las areolas con una incisión alrededor de ellas. «Ya tenía una cicatriz en la areola, y la idea es hacer toda la cirugía a través de esa misma cicatriz, sin generar cicatrices nuevas», añade. En consulta ya han decidido juntas el volumen y el tipo de implante.

Para Andrea Canel la clínica era terreno conocido. Su madre se operó hace unos años con el Dr. Orestes Fernández, del mismo grupo médico, y fue ella quien la animó a elegir Instituto de Benito. Andrea ya había probado la medicina estética del centro y salió contenta, así que para dar el paso a la cirugía plástica volvió a los mismos médicos.

A las dos les habían llegado propuestas de otros centros para operarse gratis a cambio de contenido. Prefirieron pagar la visita como cualquier otra paciente. En Instituto de Benito, la cirujana que las recibió en la primera consulta es la misma que las opera y la que se encargará de las revisiones.