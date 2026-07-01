Blanca Miñano, fundadora de Skinvity: «El 74% de las usuarias adapta la ‘beautytech’ a su tiempo disponible»

El modo en que concebimos el cuidado personal en casa ha evolucionado hasta entrar en su era más tecnológica. Hoy, el hogar se ha convertido en un lugar de descanso y bienestar, donde el cuidado se concibe desde el punto de vista más profesional gracias a la beautytech, la fusión entre cosmética y tecnología. Esto es una realidad tan presente en España que, actualmente, el 70% de las mujeres encuestadas ya utiliza dispositivos de cosmética avanzada en casa de forma regular. Así lo confirma la segunda edición del II Observatorio Skinvity y, para conocer más detalle, hemos hablado con Blanca Miñano, fundadora de Skinvity, al respecto.

Hace tiempo que la estética y el cuidado personal dejó de ser algo de puertas para dentro. El discurso del autocuidado, más que como un rango privado, se encuentra en pleno apogeo, y ya no es extraño escuchar tanto a mujeres como a hombres sobre los tratamientos que se llevan a cabo. Esta transformación ha sido uno de los cambios más notables y significativos que han hecho que la belleza haya pasado a ocupar todos los aspectos del día a día de los consumidores.

Hablamos del beautytech y la forma en que ha transformado la manera en la que percibimos las rutinas de autocuidado. Según Blanca Miñano, «el punto de inflexión real ha ocurrido cuando la tecnología ha alcanzado un nivel elevado de eficacia. Esto ha permitido empezar a trasladar tratamientos de forma segura y eficaz de la clínica al hogar y ha sucedido de forma acelerada entre 2020 y 2023».

Un aspecto clave en esta evolución de la percepción es la accesibilidad a la tecnología. Históricamente, el acceso a la beautytech era algo inalcanzable; «antes exclusivos de las clínicas estéticas como la radiofrecuencia, la terapia LED o la presoterapia, han empezado a entrar en los hogares y los centros cada vez más se están especializando en tratamientos de alto valor añadido», explica la experta. A ello se suma la forma en que las españolas entienden el envejecimiento. Hoy, la prevención se ha establecido como protagonista de las rutinas de cuidado y se ha integrado con las rutinas de tratamiento.

Integrados en el día a día

«A la consumidora española le gusta estar al día de las últimas tendencias en autocuidado y bienestar, y está muy abierta a incorporar nuevas tecnologías a su rutina de cuidado», explica Blanca. No por ello es una consumidora fácil de convencer: «Esta predisposición no está reñida con la exigencia; antes de comprar, investiga, compara y busca evidencia de que la tecnología realmente funciona».

Determinan el éxito de los dispositivos en función de dos parámetros principales. Por un lado, la potencia del dispositivo y los resultados clínicos del mismo son importantes para el 88% de las encuestadas, según el Observatorio. También el precio es determinante, ya que todavía se percibe como un gasto muy alto para el cuidado.

Además, la posibilidad de integrarse en el día a día real de las consumidoras es algo realmente a tener en cuenta. «El 74% de las usuarias adapta el uso del dispositivo a su tiempo disponible, no al contrario», espeta Miñano. No esperan el momento perfecto, lo integran en su realidad imperfecta, lo que significa «que la tecnología se usa principalmente en la rutina nocturna, antes de dormir, o en momentos de descanso durante el fin de semana».

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Otro factor decisivo para democratizar el uso de estos dispositivos en los hogares han sido, en palabras de la experta, las redes sociales. «Nos han ayudado a que muchas mujeres hayan normalizado ver a otras mujeres integrar de forma sencilla tecnología para el autocuidado en casa. El 47% de las encuestadas en nuestro Observatorio ya percibe que cada vez más personas de su entorno usan beautytech. Cuando algo deja de parecer excepcional y empieza a parecer cotidiano, la barrera psicológica de entrada cae. Las redes sociales en nuestro caso han sido el escaparate y la conversación real entre mujeres ha sido clave», apunta.

Protocolos de beautytech más consumidos

Una de las conclusiones del Observatorio desvela que la terapia LED es la más utilizada por las españolas en los hogares, «en el caso del rostro, especialmente para mejorar la firmeza, engrosar la dermis y mejorar la apariencia generalizada de la piel. Al ser un dispositivo compatible con tratamientos de medicina estética».

Le sigue de cerca la radiofrecuencia, que se posiciona como la tecnología más deseada por quienes aún no tienen dispositivo: «El 67% la señala como su próxima incorporación». Y la presoterapia, «que hasta hace poco era un tratamiento que se hacía de forma exclusiva en las clínicas, está ganando terreno en el hogar como herramienta de bienestar para las piernas, la circulación, la recuperación muscular y el bienestar general».

El reto de la venta

Desde la pandemia, la venta online ha cambiado completamente la forma en que los consumidores llegan a los diferentes productos. Esta realidad se incluye también en la compra de los productos de beautytech, sobre todo, frente al reto de la confianza de las mismas. Y este parámetro es tan importante que el 93% de las encuestadas prefiere comprar en la web oficial por motivos de garantía y confianza, por encima de marketplaces u otros canales de distribución.

Pese a que cada vez es más común, aún las clínicas siguen siendo la fuente de confianza principal de las consumidoras. «En cuanto a cómo se informan, la recomendación de profesionales de la estética y la dermatología es actualmente el canal más valorado. Las marcas cada vez más estamos apostando por aportar datos reales, formatos educativos, tutoriales, contenido experto, protocolos detallados, etc.», apunta Blanca Miñano. El estudio esclarece que el 64% de las consumidoras incluso cambiaría el producto que compran si esta tecnología saliese igual en una clínica profesional.

Pese a todo… falta educación

La parte donde todavía necesita avanzar la popularización de la beautytech es en la credibilidad. Cada vez es más importante la eficacia y las garantías técnicas de estos dispositivos, además de la credibilidad de la marca, y esto enfrenta a las compañías del sector a un reto: aumentar su estudio entre las consumidoras. De hecho, el 27% reconoce que le gustaría contar con más formación técnica para usar los dispositivos con total tranquilidad, incluso con mejores tutoriales para comprender el uso de los dispositivos. De lo contrario, la falta de esa información es tan determinante que influye en la decisión de compra (un 79%).