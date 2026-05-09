La última gala de Tu cara me suena volvió a dejar momentos de lo más comentados en redes sociales. El nivel de esta edición continúa creciendo semana tras semana y las actuaciones de los concursantes están consiguiendo sorprender tanto al público como al jurado. Desde la imitación de Leonor Lavado recreando el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, pasando por Paula Koops transformada en Hannah Montana, hasta la inesperada aparición de Samantha Vallejo-Nágera, la noche estuvo marcada por actuaciones que dieron mucho de qué hablar. Sin embargo, una vez más, uno de los momentos más comentados tuvo como protagonista a Lolita Flores y su ya comentada complicidad con JKBello.

El cantante andaluz se enfrentaba en esta ocasión a la complicada tarea de imitar al artista mexicano Carin León junto a Lucas Carotto, que se metió en la piel del colombiano Maluma. La actuación de Tu cara me suena convenció al público desde el primer momento y terminó envuelta en una gran ovación en plató. Algo complicado, puesto que la voz del mexicano es bastante singular. Tras ella llegaron las valoraciones del jurado y, como ya viene siendo habitual en las últimas semanas, las miradas se dirigieron a los comentarios de Lolita hacia el cantante andaluz.

Cuando la hija de Lola Flores habla de los artistas, sube el pan y, como era de esperar, en su discurso no faltó detalle. En galas anteriores hemos visto que Lolita tiene un crush personal con JKbello y le ha dejado caer, en varias ocasiones, comentarios bastante curiosos e incluso con un tono picante. Esta noche, hacía una reivindicación contra el edadismo, pero que, a su vez, se podían leer otros mensajes entre líneas. La cantante comenzaba diciendo: «Me gusta JKbello, porque me gusta como artista, pero yo puedo ser su madre», afirmaba. A esto, sin cortarse, añadía: «Con la edad que tiene JKbello, podría ser su madre… Pero las madres y las abuelas también nos fijamos en la gente que tiene arte y que son guapas… Qué pasa, ¿ estamos muertas por tener más de 60?».

Las palabras de Lolita provocaron rápidamente las risas tanto de los concursantes como del resto del jurado; incluso veíamos cómo el protagonista de esos comentarios se ruborizaba. No es la primera vez que la artista protagoniza uno de los momentos más virales del programa gracias a sus comentarios espontáneos y naturales. Precisamente esa frescura es una de las razones por las que se ha convertido en una de las figuras más queridas desde hace varias ediciones.

Mientras tanto, el formato continúa consolidándose como uno de los programas más populares de la televisión y esta noche lo ha hecho con JKBello como ganador, por segunda semana consecutiva.