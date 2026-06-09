La visita del Papa León XIV a España está dejando imágenes históricas y una enorme expectación en cada una de sus paradas. Sin embargo, más allá de los actos religiosos e institucionales que protagoniza el Pontífice, uno de los aspectos que más curiosidad ha despertado es el avión que utiliza para desplazarse por el país. La compañía Iberia ha sido la encargada de poner a disposición del Santo Padre una aeronave especialmente preparada para la ocasión, un Airbus A320 que combina funcionalidad, seguridad y numerosos detalles simbólicos vinculados tanto al Vaticano como a los lugares que forman parte de su recorrido.

Este martes, León XIV ha abandonado Madrid rumbo a Barcelona tras completar su agenda en la capital. Su último compromiso madrileño tuvo lugar en Ifema, donde mantuvo un encuentro con los voluntarios que han participado en la organización de la visita papal. Tras despedirse de la ciudad, el Pontífice se trasladó al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas para embarcar en el avión que le llevaría hasta la Ciudad Condal, donde continuará una intensa agenda de actividades religiosas y encuentros institucionales.

La aeronave elegida para este trayecto es un Airbus A320 CEO de Iberia, uno de los modelos más conocidos y utilizados en la aviación comercial europea. Se trata de un avión de pasillo único diseñado para vuelos de corto y medio radio, capaz de cubrir rutas como la que une Madrid y Barcelona en poco más de una hora. Aunque habitualmente presta servicio en vuelos comerciales convencionales, en esta ocasión ha sido adaptado para responder a las necesidades de una visita de Estado tan especial como la del máximo representante de la Iglesia católica. Las siglas CEO corresponden a «Current Engine Option», una denominación que distingue esta versión de los modelos más modernos de la familia Airbus A320. Su diseño permite realizar operaciones ágiles de embarque y desembarque, algo fundamental cuando se trata de coordinar los movimientos de una delegación tan numerosa como la que acompaña al Papa, formada por miembros de la Santa Sede, personal de seguridad, autoridades civiles y representantes eclesiásticos.

No obstante, lo que realmente hace especial este avión son los numerosos elementos personalizados que Iberia ha incorporado para homenajear la visita de León XIV. Uno de los detalles más visibles se encuentra en la puerta principal de acceso, donde luce el escudo papal que acompaña al Pontífice durante todo su viaje por España. Además, los reposacabezas de los asientos han sido decorados con símbolos del Vaticano, creando una atmósfera exclusiva y adaptada a la relevancia del acontecimiento.

La cabina de mando también refleja el carácter institucional del viaje. En ella se pueden ver la bandera de España y el escudo de la Santa Sede compartiendo espacio como símbolo de la estrecha relación entre ambos Estados durante esta visita oficial. Todo ha sido cuidadosamente diseñado para que cada desplazamiento se convierta en una extensión de los actos protocolarios que protagoniza el Papa.

Otro de los aspectos más llamativos es la presencia de elementos religiosos vinculados a cada uno de los destinos incluidos en el recorrido. En el vuelo entre Madrid y Barcelona viaja una imagen de la Virgen de Montserrat, patrona de Cataluña y una de las figuras religiosas más veneradas del país. Posteriormente, cuando el Pontífice se desplace hacia Canarias, la protagonista será la Virgen de la Candelaria, patrona del archipiélago. La experiencia a bordo también cuenta con un importante componente cultural y emocional. León XIV ha elegido que la música que acompañe sus desplazamientos sea interpretada por la Escolanía de El Escorial. Esta decisión tiene un profundo significado personal para el Pontífice, ya que antes de su elección como Papa formó parte de la Orden de San Agustín y llegó a desempeñar el cargo de Padre General de la congregación. La histórica institución musical mantiene estrechos vínculos con la tradición agustiniana, por lo que su presencia en los vuelos supone un guiño a la trayectoria vital del Santo Padre.

Además, los pasajeros acreditados pueden disfrutar de un menú especial inspirado en la gastronomía española. Productos frescos, elaboraciones típicas y vinos con denominación de origen forman parte de una propuesta diseñada para mostrar la riqueza culinaria del país durante cada etapa del viaje. La visita de León XIV tiene además un carácter excepcional. Hacía quince años que un Papa no realizaba una visita oficial a España, desde el histórico viaje de Benedicto XVI en 2011. Por ello, cada detalle ha sido cuidadosamente preparado para convertir este recorrido en una experiencia única. Y aunque los focos suelen centrarse en los discursos, las misas multitudinarias y los encuentros institucionales, el Airbus A320 de Iberia se ha convertido también en uno de los protagonistas inesperados de una visita que ya forma parte de la historia reciente de España.