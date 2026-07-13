La Policía Local actúa contra botellones y fiestas organizadas este fin de semana en Can Pere Antoni

La Policía Local de Palma ha interpuesto varias denuncias por consumo de alcohol en la vía pública, molestias por ruidos, tenencia de drogas y otras infracciones durante los dispositivos desplegados el pasado fin de semana en la playa de Can Pere Antoni para evitar botellones y fiestas que alteraban la convivencia ciudadana.

Según ha informado este cuerpo policial en un comunicado, durante la madrugada del sábado los agentes disolvieron una fiesta en la que la música sonaba a todo volumen. Como resultado de la intervención, levantaron cinco actas por consumo de alcohol en la vía pública con alteración de la convivencia, una por orinar en la calle y dos por molestias por ruidos. Además, intervinieron un altavoz.

La madrugada del domingo, el Grupo de Actuación Preventiva (GAP) regresó a la playa de Can Pere Antoni, donde confiscó un segundo altavoz al localizar a un grupo de personas que estaba generando molestias por ruido. En ese mismo operativo, los agentes tramitaron un acta por ocupación irregular de la vía pública y formularon tres denuncias por tenencia de drogas, en aplicación de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Por otro lado, durante el dispositivo desarrollado el viernes por la mañana, la Policía Local detuvo a dos hombres, de 26 y 27 años, como presuntos autores de un delito de hurto. Según la investigación, ambos habrían sustraído objetos tecnológicos y efectos personales valorados en más de 400 euros a varios bañistas mientras se desplazaban en un patinete eléctrico.

Asimismo, la Sala de Atestados instruyó diligencias penales contra un conductor que arrojó una tasa de alcohol constitutiva de delito y ordenó el traslado de su vehículo al depósito municipal. Durante esa misma jornada también se instruyeron diligencias contra una mujer por un presunto delito leve de daños.