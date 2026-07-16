Identificados una decena de menores implicados en la brutal agresión a una niña a las puertas de un instituto de Palma

La Policía Nacional ha identificado a una decena de menores implicados en la brutal agresión a una niña a las puertas de un instituto de Palma, y ya ha remitido el caso a la Fiscalía de Menores para que tome las medidas correspondientes.

El caso ha estado instruido en todo momento por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), especializada en este tipo de delitos y en la protección de menores. Las pesquisas se activaron desde el mismo momento en que los investigadores tuvieron conocimiento de la existencia de las imágenes en redes sociales y aplicaciones de mensajería.

El vídeo sin pixelar ha sido fundamental para que la Policía Nacional pudiera determinar el grado de participación de los implicados.

Según se aprecia en la grabación, la víctima, una adolescente de origen africano, es rodeada por un grupo de chicas, todas ellas menores de edad y de nacionalidad española. En un primer momento, las jóvenes la increpan y le preguntan si «le gusta pegar». Instantes después, dos de ellas comienzan a golpearla en el rostro y a tirarle del pelo hasta hacerla caer al suelo.

Una vez la menor se encuentra tendida en el suelo, una tercera chica le propina una patada, mientras el resto de personas presentes observa la escena. En el vídeo también puede verse cómo varios chicos y chicas presencian la agresión sin intervenir y utilizan sus teléfonos móviles para grabar lo sucedido.

El centro educativo donde ocurrieron los hechos y la Conselleria de Educación fueron inmediatamente informados de lo sucedido. No obstante, al haberse producido la agresión fuera del recinto escolar y fuera del horario lectivo, la actuación ha correspondido en todo momento a la Policía Nacional y a la Fiscalía de Menores.

Este nuevo episodio de violencia entre adolescentes llegó pocos días después de otra agresión protagonizada por menores en el parque de Son Oliva, también en Palma, un suceso que generó una importante alarma social. La coincidencia de ambos casos en un corto espacio de tiempo ha incrementado la preocupación por el aumento de este tipo de episodios violentos entre menores, aunque serán las investigaciones abiertas las que determinen si existe o no algún tipo de relación entre ambos sucesos.