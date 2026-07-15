Desalojada una anciana con síndrome de Diógenes que se negaba a abandonar su casa en Llucmajor tras un incendio

Una mujer de unos 70 años y con un evidente estado de salud deteriorado ha tenido que ser evacuada del interior de su vivienda de la calle Major, en el municipio de Llucmajor (Mallorca), tras negarse en rotundo a abandonarla por su propio pie después de que se declarara un incendio en la casa.

Según han confirmado testigos presenciales, la afectada padece un grave caso de síndrome de Diógenes, lo que mantenía el inmueble en unas condiciones extremas de insalubridad.

Ante la firme resistencia de la mujer a salir de la vivienda, los Bomberos de Mallorca se vieron obligados a trazar una ruta alternativa, logrando rescatar y evacuar a la anciana a través del domicilio de uno de los vecinos colindantes. En el operativo han intervenido de forma conjunta agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Llucmajor, quienes aseguraron la zona y gestionaron la compleja situación.

El suceso ha generado tensión en el vecindario. Tras ser rescatada, se ha desencadenado una fuerte discusión en la calle entre la anciana y varios residentes de la zona. Los vecinos, visiblemente molestos, le han recriminado la insostenible situación de suciedad y olores que soportaban, asegurando que el estado de la vivienda ya había sido denunciado formalmente ante las autoridades en repetidas ocasiones.