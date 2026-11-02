Cielos poco nubosos y posibles lluvias en Andalucía, según AEMET

Cielos en general poco nubosos predominan en el conjunto del territorio andaluz, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en la vertiente mediterránea. La segunda mitad del día podría traer consigo algunas precipitaciones débiles ocasionales en el extremo oriental. Las temperaturas mínimas se mantendrán estables, a excepción de un ligero descenso en el litoral gaditano, mientras que las máximas permanecerán sin grandes cambios. Los vientos serán flojos y variables, con un levante moderado en las zonas costeras.

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Previsión del tiempo en Andalucía hoy 2 de noviembre

Cielo despejado y ambiente cálido en Sevilla

Esta jornada en Sevilla se despierta con un cielo que se despereza lento y despejado, prometiendo un encanto visual que enamora. Durante la mañana, la temperatura inicial rondará los 12 grados, mientras el sol, un tímido invitado, comenzará a calentar el ambiente llegando hasta los 29 grados en su momento más alto. Con una ligera brisa del noreste, la velocidad del viento será suave, ideal para disfrutar de un agradable paseo.

Ya por la tarde, el cielo mantendrá su esplendor, sin signos de lluvias inminentes. La noche traerá consigo un ambiente fresco, descendiendo hasta los 15 grados y aunque la humedad estará presente, no resultará demasiado abrumadora. Con la puesta del sol a las 18:24, se cerrará un día radiante perfecto para finalizar cualquier actividad al aire libre.

CÃ³rdoba: nubes grises con lluvia y viento

La jornada en Córdoba arranca con un aire tenso, augurando cambios. Nubes grises se amontonan en el cielo, reflejando una atmósfera de inestabilidad que se siente en cada rincón. Las primeras horas brindarán temperaturas frescas, alrededor de 8°C, pero a medida que avance el día, se alcanzarán los 26°C, aunque el viento comenzará a soplar con fuerza, alcanzando hasta 35 km/h.

La mañana se presentará tranquila, pero la tarde traerá consigo un notable descenso térmico y la posibilidad de lluvias, que podrían caer con fuerza. La sensación térmica podría bajar hasta los 6°C debido a la elevada humedad, que rondará el 100%. Se recomienda estar preparado con paraguas y no olvidar una chaqueta, ya que las condiciones podrían cambiar rápidamente.

En Huelva, nubes dispersas y brisa suave

El día se presenta con un tiempo mayormente estable, con algunas nubes en el cielo durante la mañana y una ligera mejoría por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 27 grados, con una brisa suave que podría hacer sentir el ambiente fresco, especialmente en las horas más templadas.

Un tiempo ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas sin prisa. Aprovechar la jornada con un café en una terraza puede ser una excelente manera de vivir el ambiente relajado que se respira hoy.

Ambiente fresco y soleado hoy en CÃ¡diz

El día comienza en Cádiz con un ambiente fresco y húmedo, con temperaturas alrededor de los 16 grados y una ligera brisa que sopla desde el mar. El cielo se presenta parcialmente nublado y aunque la probabilidad de lluvia es baja, no se esperan precipitaciones significativas. A medida que avance la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 22 grados, ofreciendo un respiro agradable para quienes salgan a disfrutar de la ciudad.

Por la tarde, el calor se hará más presente, alcanzando un máximo de 23 grados. La sensación térmica podría registrar un ligero incremento, lo que hará que el ambiente se sienta más cálido. Las ráfagas de viento alcanzarán los 30 km/h, así que conviene estar preparado. El sol brillará hasta las 18:27, permitiendo que Cádiz disfrute de varias horas de luz en esta jornada amena.

JaÃ©n: cielo despejado y ambiente soleado

En la mañana, Jaén se despertará con un cielo despejado y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados, brindando una agradable sensación térmica. A medida que avance el día, el calor comenzará a hacerse notar, alcanzando los 24 grados en las horas centrales, sin rastro de lluvia. La dirección del viento, suave del noreste, favorecerá una jornada tranquila, perfecta para llevar ropa ligera y disfrutar del sol que se asoma en su pleno esplendor.

Cielo nublado y tarde agradable en MÃ¡laga

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado que se transformará en una agradable tarde. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 14°C, pero a medida que avanza el día, el mercurio asciende hasta alcanzar los 25°C, acompañada por una suave brisa del sureste a 10 km/h.

Con una probabilidad de lluvia nula tanto en la mañana como en la tarde-noche, no se anticipan sorpresas. Aprovecha el clima estable para disfrutar al aire libre, aunque no olvides llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas descenderán a 17°C y la sensación térmica podría alcanzar los 14°C.

Granada: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo en Granada se presenta con cielos despejados y una agradable temperatura que oscilará entre los 10 y 24 grados a lo largo del día. La brisa, moderada y proveniente del norte, aportará frescura a la jornada, haciendo de la mañana un momento ideal para disfrutar de un paseo al aire libre.

A medida que avance la tarde, las condiciones se mantendrán estables, ofreciendo un ambiente cómodo y soleado. Es un buen día para llevar ropa ligera y disfrutar de los últimos rayos del sol antes de que la noche comience a enfriar, así que no se olvide de salir bien preparado.

AlmerÃ­a: cielo despejado y brisa suave

Las primeras horas traen un cielo despejado que permitirá disfrutar de una suave brisa. La temperatura, fresca al amanecer, alcanzará los 16°C y progresivamente se elevará hasta los 25°C durante la tarde, creando un contraste agradable. El viento soplará desde el este a una velocidad media de 15 km/h, aportando frescura a la jornada.

Con la tilde de la tarde, el sol dominará el horizonte hasta su ocaso a las 18:11. Sin embargo, se recomienda disfrutar del buen tiempo al aire libre, ya que no se anticipan lluvias ni cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. La humedad relativa fluctuarán entre el 45% y el 90%, lo que puede generar una sensación térmica variable, aunque en general la jornada se mantendrá placentera.