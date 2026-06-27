En un giro que nadie pudo prever, Mark Zuckerberg acaba de confirmar la profesión que tiene los días contados y avisa: ésta es la industria que necesita «cientos de miles» de trabajadores

Durante años, el consejo más repetido para sobrevivir al futuro laboral fue casi siempre el mismo. Aprende a programar. Pero el último movimiento de Meta apunta en otra dirección mucho más física, con casco, herramientas y botas de seguridad.

Mark Zuckerberg ha defendido que Estados Unidos necesitará «cientos de miles» de trabajadores de oficios cualificados para levantar la infraestructura que permita al país liderar en inteligencia artificial. La clave no está solo en escribir código, sino en construir los centros de datos donde ese código vive, se entrena y funciona cada día.

La IA necesita ladrillos

Meta ha lanzado America’s Workforce Academy, un programa de formación gratuita con una inversión inicial de 115 millones de dólares en su primer año. La compañía lo presenta como una vía rápida hacia empleos de oficios cualificados vinculados a la construcción de centros de datos.

Un centro de datos es, explicado fácil, un edificio lleno de servidores que almacenan y procesan información. Es como la sala de máquinas de internet. Sin electricidad, fibra, fontanería industrial, refrigeración y mantenimiento, la inteligencia artificial no pasa de ser una promesa bonita en una pantalla.

Una academia con empleo

El programa arrancará en 2026 con proyectos piloto en Luisiana, Ohio, Indiana y Texas. Meta trabajará con organizaciones como National Urban League, Associated Builders and Contractors y CBRE, además de socios locales en cada estado.

La idea es formar a personas que quieran entrar en oficios como electricidad, mecánica, soldadura, fontanería o instalación de fibra. Según Meta, los graduados recibirán una credencial del National Center for Construction Education and Research y un certificado de America’s Workforce Academy pensado para servir en distintas empresas y sectores.

El dinero detrás del plan

El anuncio encaja con una apuesta mucho más grande. Meta afirmó en noviembre de 2025 que prevé invertir más de 600.000 millones de dólares en Estados Unidos hasta 2028 para apoyar inteligencia artificial, infraestructura y expansión laboral.

En la práctica, eso significa más centros de datos, más líneas eléctricas, más sistemas de refrigeración y más redes. Rachel Peterson, vicepresidenta de centros de datos de Meta, resumió el problema de forma directa al señalar que la infraestructura de IA necesita una fuerza laboral enorme para hacerse realidad.

No todo será permanente

El matiz importante es que no todos esos empleos duran lo mismo. Construir un centro de datos puede requerir miles de trabajadores durante meses o años, pero operarlo después suele exigir una plantilla bastante menor. Es la diferencia entre levantar un estadio y mantenerlo abierto cada semana.

El caso de El Paso, en Texas, lo muestra bien. Meta dijo primero que la fase inicial de su centro de datos apoyaría unos 1.800 empleos de construcción en el pico de obra y alrededor de 100 puestos operativos. Después elevó el proyecto a más de 10.000 millones de dólares y habló de más de 4.000 empleos de construcción y más de 300 puestos operativos cuando esté completo.

Ford lanzó la misma alerta

El aviso no llega solo desde Silicon Valley. Jim Farley, consejero delegado de Ford, también ha advertido de que Estados Unidos sufre una falta notable de trabajadores cualificados en lo que él llama la economía esencial, es decir, todo lo que se mueve, se construye o se repara.

Farley fue más lejos al decir que la inteligencia artificial podría sustituir «literalmente la mitad» de los empleos administrativos en Estados Unidos. Su lectura es incómoda, pero clara. Los trabajos de oficina pueden quedar más expuestos a la automatización que muchos oficios que exigen presencia física, criterio práctico y manos expertas.

El nuevo mapa laboral

Esto no significa que programar haya dejado de importar. La IA seguirá necesitando ingenieros, investigadores y especialistas en software. Pero también necesita electricistas que conecten la energía, técnicos que reparen equipos, mecánicos que mantengan sistemas de frío y trabajadores capaces de montar una infraestructura enorme sin que todo se pare.

Al final del día, la nube no flota sola. Detrás de cada chatbot, cada imagen generada y cada asistente inteligente hay edificios, cables, agua, energía y personas. Por eso el mensaje de Zuckerberg suena menos futurista de lo esperado y más cercano a un taller o una obra. El futuro digital también se construye con herramientas.

La nota de prensa principal se ha publicado en Meta Newsroom.



