Detenido un hombre que iba a recoger 15,9 kilos de hachís en el aeropuerto de Asturias

Agentes de la Guardia Civil detuvieron a un hombre de 37 años cuando iba a recoger 15,9 kilogramos de resina de hachís en el Aeropuerto de Asturias, después de coger un vuelo que iba desde Sevilla hasta Oviedo. Los hechos se produjeron el pasado 5 de noviembre, cuando operarios de una empresa ubicada en la zona de influencia del aeródromo asturiano alertaron a la Guardia Civil de la recepción de un bulto sospechoso, que podía contener sustancias estupefacientes.

Los efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Asturias y del Puesto Principal de Piedras Blancas se desplazaron hasta el lugar de los hechos. Las primeras investigaciones determinaron que un cliente habitual de la firma se había puesto en contacto con un empleado para avisarle de un paquete desde Sevilla a través de una agencia de transporte, con la intención de pasar a recogerlo en persona tras aterrizar en Asturias a última hora de la tarde de esa misma jornada.

Confirmado el envío, los agentes trasladaron el paquete al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción número 8 de Avilés solicitando su apertura. En el interior del paquete encontraron 159 pastillas de 100 gramos cada una de resina de hachís, un total de 15,9 kilogramos de hachís.

Con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil preparó un paquete simulado de idénticas características para llevar a cabo una entrega controlada. Establecieron un dispositivo de vigilancia para realizar el seguimiento del individuo y asegurar la entrega tras verificar que el sospechoso viajaba en un vuelo procedente de Sevilla con llegada prevista a las 19:30 horas.

El sospechoso, tras desembarcar del avión y abandonar la terminal, acudió a las oficinas de la empresa, donde solicitó a los trabajadores la entrega del bulto. Una vez identificado el autor de los hechos, se procedió a su detención y posterior traslado a las dependencias policiales de la Guardia Civil en Oviedo. La droga incautada ha sido remitida al Área de Inspección de Farmacia de la Delegación del Gobierno en Cantabria para su análisis y pesaje definitivo.