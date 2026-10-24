Cambia la norma del equipaje de mano en Europa en 2027: un acuerdo que llega 13 años tarde y que los pasajeros agradecerán

Han pasado 13 años desde que la Comisión Europea pusiera sobre la mesa su primera propuesta, pero ahora parece que por fin reforma de los derechos de los pasajeros aéreos ya es una realidad y se va a aplicar a partir del 23 de octubre de 2027, es decir, dentro de un año. El Diario Oficial de la UE recogió el texto a principios de este mes, tras un proceso que arrancó en 2013, y que pasó por el Parlamento Europeo, por el Consejo y por varias rondas de desacuerdo entre los Estados miembros. Entre las novedades figura un conjunto de reglas sobre el equipaje de mano que busca, sobre todo, que el pasajero sepa a qué atenerse cuando compra un billete.

El tema del equipaje de mano lleva tiempo siendo una fuente de fricciones. Viajar en avión se ha encarecido y complicado por culpa de políticas de equipaje muy dispares, con compañías que cobran mucho por un bulto extra, otras que dejan a los viajeros con una cabina casi vacía y algunas que emplean con poca claridad las etiquetas de «equipaje de mano» y «equipaje de cabina». Esa confusión terminaba en discusiones en la puerta de embarque y en reclamaciones posteriores. Sin embargo, parece que aunque el nuevo reglamento no resuelve todo ello de un plumazo, y tiene algunas excepciones que conviene conocer, pero sí introduce obligaciones concretas sobre cómo y cuándo deben informar las aerolíneas de lo que cobran.

Cambia la norma del equipaje de mano en Europa en 2027

La reforma pone el foco en la transparencia de los precios. Las compañías tendrán que mostrar el importe completo desde el primer momento de la compra, de modo que el coste del equipaje no incluido en la tarifa no pueda aparecer sólo en la pantalla de pago. Es decir, que un vuelo que se anuciaba por 20 euros y al que se añadían otros 40 al elegir la maleta de cabina deberá enseñar esa cifra desde el principio. Con ello se pretende que los pasajeros puedan comparar ofertas de distintas aerolíneas en las mismas condiciones y que el gasto final del viaje resulte más fácil de prever. Según la información que ha trascendido de la negociación, las compañías podrán además ofrecer una tarifa algo más económica a quienes decidan viajar sin equipaje de cabina.

Lo que sigue como hasta ahora

La nueva normativa no permite viajar de forma automática con una maleta de mayores dimensiones ni sin costes adicionales, y tampoco aumenta el número de bultos gratuitos por persona. Se mantiene el derecho a llevar a bordo un artículo personal sin pagar, siempre que no exceda los 40 x 30 x 15 centímetros o quepa bajo el asiento delantero, algo que incluye una mochila pequeña o un bolso, pero no una maleta de ruedas. Todo lo que supere esa medida queda sujeto a la política de cada aerolínea, que podrá cobrar por ello siempre que lo comunique con claridad antes de que el cliente cierre la compra. Por eso la reforma regula la información que recibe el pasajero y no el volumen de lo que puede subir al avión.

Un expediente que ha tardado más de una década

Para llegar hasta aquí ha hecho falta más de una década. Bruselas puso el primer borrador sobre la mesa en 2013 y los Veintisiete tardaron años en acercar posturas, con España y Alemania a la cabeza del grupo que quería maletas de mano gratuitas sin más condiciones, frente a otros países que preferían que las aerolíneas conservaran la posibilidad de cobrar por ciertas piezas. La negociación se desbloqueó en junio de este año, y el 7 de julio el Parlamento Europeo ratificó el acuerdo. Faltaba el visto bueno del Consejo y la publicación en el Diario Oficial, que se produjo a principios de octubre. El reglamento entra en vigor veinte días después de esa publicación, pero sus obligaciones no son exigibles todavía: las aerolíneas disponen de unos doce meses para adaptar sus webs, sus tarifas y sus sistemas de reserva, y ese plazo es el que sitúa el comienzo de la aplicación el 23 de octubre de 2027.

Los vuelos con salida en el Reino Unido

Los pasajeros británicos quedan al margen de este cambio. El Reino Unido salió de la Unión Europea el 1 de febrero de 2020 y el reglamento no rige en su territorio, así que las compañías británicas podrán seguir cobrando el equipaje adicional en el último paso de la compra cuando el vuelo parta de Inglaterra, Escocia, Gales o Irlanda del Norte. Lo que decide si una ruta queda cubierta por la norma europea es su punto de origen y la aerolínea que la opera, no el pasaporte de quien viaja. Un trayecto que sale de Londres pero lo opera una compañía de la Unión Europea, por ejemplo, probablemente seguirá dentro del ámbito de la nueva regulación. Sin embargo, como la frontera entre unos casos y otros no siempre resulta evidente, lo más práctico será mirar las condiciones de equipaje que publica cada aerolínea para ese vuelo concreto antes de hacer la maleta.